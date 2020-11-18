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Ввести долгосрочные кредиты под 2% для сельхозтоваропроизводителей предлагает партия «Ауыл»

Автор:  
Серик Сабеков
18 Ноября 2020, 13:03
Ввести долгосрочные кредиты под 2% для сельхозтоваропроизводителей предлагает партия «Ауыл»

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Председатель Народно-демократической патриотической партии «Ауыл» Али Бектаев предложил в качестве поддержки сельхозтоваропроизводителей выдавать им кредиты под 2% годовых, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Хотя ежегодно и выделяются большие средства холдингу «КазАгро», но все же этого не хватает. Хотя и внедрено субсидирование процентной ставки по кредитам, но все же банки второго уровня не спешат финансировать сельское хозяйство. Мы в своей предвыборной программе предлагаем ввести в стране долгосрочные кредиты под 2% годовых для сельхозтоваропроизводителей. Мы считаем, что только благодаря такой поддержке можно поднять производство в сельском хозяйстве», - сказал Али Бектаев в ходе внеочередного XVIII съезда партии.

Ранее он остановился на проблемных вопросах села.

«Аул является колыбелью наших национальных ценностей, основой и началом нашего богатства и благополучия. Выросший в ауле человек обязан почитать и уважать родную землю. К сожалению, мы сегодня не можем сказать, что у нас в селах комфортно жить», - отметил Али Бектаев.

Спикер добавил, если бы в аулах была налажена жизнь, народ массово не переезжал бы в города. В стране в последние два года реализуется проект «Ауыл – ел бесігі». Однако этого не достаточно для налаживания инфраструктуры сел. Нет скоординированной работы в этом вопросе между госорганами, очень низка эффективность использования выделяемых средств.


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