В Великобритании могут ужесточить правила курения на улице

Премьер-министр сэр Кир Стармер подтвердил, что правительство Великобритании рассматривает возможность ужесточения правил курения на улице в Англии в рамках усилий по сокращению предотвратимых смертей, связанных с употреблением табака, передает корреспондент агентства Kazinform.

Хотя детали все еще дорабатываются, возможные меры включают запрет курения в пабах, ресторанах на открытом воздухе, а также в зонах за пределами больниц и спортивных площадок.

Эксперты в области здравоохранения приветствовали эти предложения, подчеркнув необходимость снижения нагрузки на Национальную службу здравоохранения. Употребление табака является основной предотвратимой причиной смерти в Великобритании, от которой умирают две трети тех, кто употребляет сигареты длительное время, и которая ежегодно приводит к 80 000 смертей. Более того, органы здравоохранения утверждают, что безопасного уровня воздействия пассивного курения не существует.

Несмотря на пользу для здоровья, предлагаемый запрет вызвал обеспокоенность в гостиничном секторе. Кейт Николлс, исполнительный директор UK Hospitality, предупредила, что запрет может нанести ущерб экономическому росту, созданию рабочих мест и предприятиям, которые уже страдают от таких факторов, как пандемия Covid и энергетический кризис.

Также возникла политическая оппозиция, и некоторые консерваторы раскритиковали эти предложения как чрезмерное регулирование.

Потенциальный запрет является частью более широких усилий правительства по борьбе с курением. В своей речи на открытии парламента король Чарльз ІІІ недавно пообещал вновь ввести законодательство, которое запретило бы продажу табака всем, кто родился в январе 2009 года или после этой даты.