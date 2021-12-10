Введут ли локдаун в случае выявления омикрон-штамма коронавируса в Алматы
АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ – Введут ли локадун в Алматы, если выявится омикрон-штамм коронавируса, ответил главный государственный санитарный врач города Жандарбек Бекшин, передает корреспондент МИА «Казинформ».
«У нас еще не выявлено ни одного случая омикрон-штамма. Поэтому этот вопрос еще не обсуждается. Сейчас нет повода, чтобы ввести локдаун, поскольку город находится в «зеленой зоне». Мы рассмотрим этот вопрос, если город окажется в «темно-красной» зоне и в городе будет ухудшаться эпидемиологическая ситуация», - ответил Бекшин.
По данным управления общественного здоровья, за 9 декабря зарегистрировано 55 случаев коронавирусной инфекции (местные), из них 53 случая с симптомами и два без симптомов. Выписано всего – 21, поступило – 12. Итого в инфекционных стационарах (1 434 коек) физически находится 225 человек (четверо детей).
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