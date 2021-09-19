Введены льготные тарифы на перевозку кормов для скота в Мангистаускую область

АКТАУ. КАЗИНФОРМ - АО НК «Қазақстан темір жолы» по запросу акимата Мангистауской области приняло решение о введении льготных тарифов на перевозку кормов до первого ноября текущего года, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу акима Мангистауской области.

При осуществлении перевозки комбикормов, отрубей пшеничных, ячменных, зерноотходов, шрота кормового, жмыха, муки кормовой, отходов пищевой промышленности в универсальных собственных вагонах в республиканском сообщении назначением на станции филиала ТОО «КТЖ-Грузовые перевозки» – «Мангистауское отделение ГП» с 20 сентября 2021 года до 31 октября 2021 года начисляется провозная плата в следующем порядке:

1) тарифы на услуги магистральной железнодорожной сети исчисляются в полном объеме в соответствии с порядком расчета, установленным Комитетом по регулированию естественных монополий РК;

2) тарифы на услуги локомотивной тяги и тарифы на услуги грузовой и коммерческой работы исчисляются в соответствии с порядком расчета, установленным в Тарифном руководстве с применением коэффициента 0,01;

3) ставка оперирования за вагоны АО «Казтеміртранс» рассчитывается с применением коэффициента 0,01;

4) сборы за дополнительные услуги, связанные с перевозкой грузов, установленные в Тарифном руководстве, рассчитываются с применением коэффициента 0,01;

5) плата за простые собственные вагоны на магистральных, станционных путях рассчитывается с применением коэффициента 0,01.

«Коэффициент 0,01 - это пониженный льготный тариф. Сумма исчисляется в соответствии с порядком расчета, установленным в прейскуранте. То есть коэффициент 0,01 умножается на количество груза, указанного в прейскуранте перевозчика. В итоге получится минимальный расчет поставки. К примеру, если вагон с комбикормами будет направляться по назначению Костанай-Мангистау, сумма перевозки по стандартным тарифам составит около 420 тыс.тенге. По расчетам с пониженным льготным тарифом 0,01, сумма поставки по данному маршруту составит около 100 тыс. тенге», - пояснили в акимате региона.



