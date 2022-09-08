Введение однократного президентства позволит развивать политическую конкуренцию - спикер Сената

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Семилетный президентский мандат - достаточный срок для Главы государства, чтобы он смог реализовать предвыборную программу и выполнить все обещания. Такое мнение высказал спикер Сената Маулен Ашимбаев, отвечая на вопросы журналистам, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Для того, чтобы четко расставить все точки над i, депутаты Мажилиса Парламента поднимают инициативу о том, чтобы уже эти выборы провести по новой норме, избрать президента на семилетний срок. Таким образом, предлагается, чтобы в дальнейшем не было различных толкований, эти выборы уже по новому формату провести. Для чего предлагается норма по семилетнему сроку? В целом, сегодня мировой опыт показывает, что избранный Глава государства всегда имеет преимущество в силу понятных причин - это мировой опыт. Избранные президенты обычно занимают эту позицию по мировому опыту 10 лет», - прокомментировал Маулен Ашимбаев в кулуарах Сената.

По словам председателя палаты, для того, чтобы в дальнейшем в Казахстане ограничивали сосредоточение власти в руках одного человека и в целях демонополизации власти, Глава государства предложил инициативу избирать Президента Казахстана однократно, то есть, на семь лет.

«Речь же не идет о конкретном человеке. Надо в целом смотреть на стратегическую норму, которая в дальнейшем позволит в Казахстане формировать конкурентную политическую среду, чтобы никто не мог монополизировать власть, чтобы никто не мог сидеть больше положенного срока. Если в мире где-то 10 лет, то у нас будет 7 лет. И семь лет - это достаточный срок для того, чтобы реализовать предвыборную программу, выполнить обещание, данное населению, реализовать какие-то крупные проекты для страны. Поэтому эта норма - часть программы политических реформ в Казахстане. И она позволит сделать еще один важный шаг в сторону демонополизации власти», - заявил Маулен Ашимбаев.

Именно в такой постановке Глава государства Касым-Жомарт Токаев поднял данный вопрос, добавил он.

«Я поддерживаю введение семилетнего президентского срока, чтобы гражданин нашей страны мог на один семилетний срок избираться президентом. Это позволит в нашей стране развивать политическую конкуренцию, и мы сделаем серьезный шаг в сторону формирования сбалансированной, конкурентной демократической системы», - сказал спикер Сената.