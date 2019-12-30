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Введен в эксплуатацию магистральный газопровод «Сарыарка»

30 Декабря 2019 11:24
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Введен в эксплуатацию магистральный газопровод «Сарыарка»

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - 27 декабря завершено строительство и введен в эксплуатацию магистральный газопровод «Сарыарка». Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Министерства энергетики РК.

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Газопровод «Сарыарка», берущий начало в Кызылординской области, позволит обеспечить отечественным голубым топливом столицу, центральные и северные регионы страны.

Жители городов Нур-Султана, Караганды, Темиртау, Жезказган и около 2,7 млн человек близлежащих 171 населенных пунктов вдоль трассы газопровода получат доступ к природному газу.

Строительство газопровода осуществлено в соответствии с поручением Первого Президента Республики Казахстан – Елбасы Назарбаева Н.А., данного в рамках Послания народу Казахстана «Пять социальных инициатив», и поручения Главы государства Токаева К.К., данного в рамках предвыборной программы «Благополучие для всех! Преемственность. Справедливость. Прогресс» по своевременному завершению строительства магистрального газопровода «Сарыарка».

В декабре 2018 года в рамках Телемоста с участием Елбасы была проведена официальная церемония старта строительства магистрального газопровода. В январе этого года начата мобилизация техники и людей, в марте начаты работы по сварке газопровода. В ходе строительства было задействовано более
1 тысячи единиц техники и около 2 тысяч человек.

Также в ходе строительства максимально задействованы отечественные производители. Генеральным подрядчиком является отечественная компания «Казстройсервис». Запорная арматура и крановые узлы были обеспечены местным производителем
ТОО «Бёмер Арматурен Казахстан», автоматизированные газораспределительные станции обеспечил ТОО «Батыс мунай газ жабдыктары».

В значительно короткие сроки по сравнению с нормативным периодом построено 1061,3 километра газопроводов, 5 единиц мощнейших автоматизированных газораспределительных станций, а также газоизмерительная станция. Это свидетельствует о слаженности работы и высокой профессиональной подготовленности наших специалистов, инновационности использованных в процессе технологий.

«Реализация проекта принесет мультипликативный эффект, даст толчок развитию малого и среднего бизнеса, составляющий основу процветания экономики для регионов вдоль трассы магистрального газопровода, а также нашей столицы.

Использование природного газа в качестве топлива позволит снизить выбросы загрязняющих веществ в атмосферу, создаст более комфортные условия для проживания населения и в целом будет способствовать улучшению экологической ситуации, что является основной задачей Правительства.

В целом приход природного газа в центральные и северные регионы страны является значимым историческим событием для страны», - говорится в сообщении министерства.


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Ключевые слова: Правительство РК, Строительство,
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