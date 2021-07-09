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Вузы по подготовке сотрудников правоохранительных органов Казахстана и Украины договорились о сотрудничестве

Автор:  
Агата Мухамеджанова
9 Июля 2021, 04:44
Вузы по подготовке сотрудников правоохранительных органов Казахстана и Украины договорились о сотрудничестве

КАРАГАНДА. КАЗИНФОРМ – Руководство ведущих вузов по подготовке сотрудников правоохранительных органов Казахстана и Украины в режиме видеоконференцсвязи устроили встречу, на которой обсудили перспективные планы развития и дальнейшего международного сотрудничества. Целью мероприятия было установление партнерских отношений, передает корреспондент МИА «Казинформ».

7 июля в Днепре прошли мероприятия в честь Дня столицы Казахстана и дня рождения Елбасы – Нурсултана Назарбаева. В мероприятиях приняла участие делегация Посольства Казахстана в Украине во главе с Чрезвычайным и Полномочным Послом Дарханом Калетаевым.

Представители Посольства приняли участие в торжественном церемониале открытия Почетного консульства Республики Казахстан, а также посещении Каменского высшего профессионального училища.

Немаловажным стал визит представителей Посольства в Днепропетровский государственный университет внутренних дел, осуществляющий подготовку специалистов для правоохранительных, правозащитных, судебных и других органов.

Здесь, с целью установления партнерских отношений, в режиме видеоконференцсвязи ко встрече присоединились руководство и сотрудники Карагандинской академии МВД РК им. Б. Бейсенова. На онлайн-встрече руководители вузов презентовали возглавляемые учебные заведения, обсудили перспективные планы развития и дальнейшего международного сотрудничества.

МИД РК   Образование   Вузы   Украина   МВД РК   Сотрудничество  
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