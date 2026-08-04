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    В Усть-Каменогорске стартовала выдача ваучеров в детские сады: что важно знать родителям

    С 4 августа родители детей, ожидающих места в дошкольных организациях Усть-Каменогорска, начали получать цифровые ваучеры для зачисления в детские сады. На подтверждение документа и оформление ребенка отводится ограниченное время, передает корреспондент агентства Kazinform. 

    детсад
    Фото: primeminister.kz

    Как сообщили в городском управлении образования, ваучеры оформляются через портал balabaqsha.snation.kz. Родителям рекомендуют регулярно проверять личный кабинет и СМС-уведомления, чтобы не пропустить срок их действия.

    — После выдачи ваучера у получателя есть два рабочих дня, чтобы подтвердить его либо отказаться. После подтверждения ваучер действует пять рабочих дней. За этот период необходимо полностью завершить процедуру зачисления ребенка и подписать электронный договор с дошкольной организацией, — пояснили в ведомстве.

    Если родители не успевают оформить документы вовремя, в последний день действия ваучера его можно однократно продлить еще на два рабочих дня через личный кабинет.

    Для завершения процедуры понадобятся электронная цифровая подпись одного из родителей, свидетельство о рождении ребенка, удостоверение личности законного представителя, медицинская справка по форме № 027/у, паспорт здоровья ребенка по форме № 052-2/у и карта профилактических прививок по форме № 065/у.

    В управлении образования подчеркнули, что соблюдение установленных сроков позволит своевременно завершить зачисление ребенка в выбранную дошкольную организацию.

    Ранее сообщалось, что очередь в детсады Астаны превысила 47 тысяч детей.

    Детсады Регионы Казахстана Усть-Каменогорск
    Руслан Мухамедьяров
    Руслан Мухамедьяров
    Автор