В Усть-Каменогорске стартовала выдача ваучеров в детские сады: что важно знать родителям

С 4 августа родители детей, ожидающих места в дошкольных организациях Усть-Каменогорска, начали получать цифровые ваучеры для зачисления в детские сады. На подтверждение документа и оформление ребенка отводится ограниченное время, передает корреспондент агентства Kazinform.

Как сообщили в городском управлении образования, ваучеры оформляются через портал balabaqsha.snation.kz. Родителям рекомендуют регулярно проверять личный кабинет и СМС-уведомления, чтобы не пропустить срок их действия.

— После выдачи ваучера у получателя есть два рабочих дня, чтобы подтвердить его либо отказаться. После подтверждения ваучер действует пять рабочих дней. За этот период необходимо полностью завершить процедуру зачисления ребенка и подписать электронный договор с дошкольной организацией, — пояснили в ведомстве.

Если родители не успевают оформить документы вовремя, в последний день действия ваучера его можно однократно продлить еще на два рабочих дня через личный кабинет.

Для завершения процедуры понадобятся электронная цифровая подпись одного из родителей, свидетельство о рождении ребенка, удостоверение личности законного представителя, медицинская справка по форме № 027/у, паспорт здоровья ребенка по форме № 052-2/у и карта профилактических прививок по форме № 065/у.

В управлении образования подчеркнули, что соблюдение установленных сроков позволит своевременно завершить зачисление ребенка в выбранную дошкольную организацию.

Ранее сообщалось, что очередь в детсады Астаны превысила 47 тысяч детей.