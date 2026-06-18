Очередь в детсады Астаны превысила 47 тысяч детей

В Астане сохраняется устойчивый рост числа детей дошкольного и школьного возраста, что усиливает нагрузку на образовательную инфраструктуру столицы. Об этом сообщили в управлении образования города в ответ на запрос агентства Kazinform.

По данным ведомства, в дошкольных организациях столицы сегодня воспитываются 68 056 детей, в школах обучаются 314 964 ученика.

Для понимания динамики: в 2022 году в Астане насчитывалось 188,4 тыс. школьников, в 2024 году — 215,6 тыс., а в 2025 году их число достигло порядка 258,4 тыс. человек. В управлении отмечают, что значительная часть роста связана с внутренней миграцией — переездом семей из регионов страны.

Ежегодно за счет миграционного притока в столицу прибывает около 5 тыс. детей школьного возраста, что формирует дополнительный спрос на ученические места и усиливает нагрузку на действующую инфраструктуру.

На фоне роста населения в отдельных школах сохраняется переуплотнение: наполняемость классов достигает 30–36 учеников и выше, фиксируются случаи трехсменного обучения, а в новых жилых массивах отмечается дефицит мест.

Аналогичная ситуация наблюдается и в системе дошкольного образования. В Астане в очереди на получение места в детские сады зарегистрировано более 47 тыс. детей.

Для снижения дефицита мест в столице планируется строительство 60 новых детских садов до 2029 года.

В управлении образования подчеркивают, что развитие инфраструктуры остается одним из ключевых приоритетов в условиях демографического роста и миграционного притока населения.

Ранее казахстанцев предупредили о мошеннических схемах с устройством в детсад вне очереди.