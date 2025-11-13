РУ
телерадиокомплекс президента РК
    14:50, 13 Ноябрь 2025 | GMT +5

    Важные межрегиональные и коммерческие соглашения подписаны в Уральске

    Более 3 тысяч участников посетили XXI Форум Казахстанско-Российского межрегионального сотрудничества в Уральске 11–12 ноября. В их числе представители правительств Казахстана и России, деловых кругов, инвесторов, экспертов, молодежных организаций и СМИ, передает агентство Kazinform.

    В Уральске подписаны важные межрегиональные и коммерческие соглашения
    Фото: акимат ЗКО

    Главная тема форума в этом году — «Рабочие профессии — драйвер роста экономики». Как известно, президент ранее поручил сделать акцент на данном направлении в 2025 году.

    Фото: акимат ЗКО
    Фото: акимат ЗКО

    На форуме прошли прямые встречи бизнесменов Казахстана и России, а также панельные сессии с участием экспертов Казахстана и России. Они были посвящены подготовке кадров в сфере цифровой экономики и искусственного интеллекта, энергетики и промышленности, транспорте и логистики, а также в агропромышленном секторе. Обсуждалось привлечение молодежи в эти области и обмен опытом между регионами в обучении специалистов.

    Также в эти дни проходит выставка сотрудничества колледжей и предприятий. Она помогла молодежи увидеть привлекательность и значимость профессионального образования, понять, как работают предприятия в различных направлениях. В павильонах казахстанские колледжи, вузы и крупные предприятия представили свои новейшие наработки и достижения в обучении.

    По словам акима Западно-Казахстанской области Наримана Турегалиева, форум даёт возможность компаниям, вузам и колледжам установить прямые контакты на одной площадке и увидеть возможности для кооперации.

    В Уральске подписаны важные межрегиональные и коммерческие соглашения
    Фото: акимат ЗКО

    Ежегодный форум позволяет углубить социально-экономические отношения, усилить кооперацию в образовании, культуре, спорте и других сферах

    — Мероприятие имеет для нас большое значение. В первую очередь, это развитие тесного межрегионального сотрудничества, а также торгово-экономических отношений. Внешнеторговый оборот Западно-Казахстанской области с РФ составил 2,1 млрд долларов за 2023–2025 годы. Из более двух тысяч иностранных компаний, работающих в нашем регионе, более 50% составляют российские предприятия, — отметил аким области Нариман Турегалиев.

    На мероприятии подписаны соответствующие соглашения межрегионального и коммерческого сотрудничества.

    — За последние пять лет товарооборот Казахстана с Россией вырос более чем на 50%. По итогам прошлого года сумма составила более 28 млрд долларов. Перед нами стоит большая задача в ближайшее время достичь товарооборота в 30 млрд долларов. Форум показывает основные направления, где мы можем расширять и уплублять наше торгово-экономическое сотрудничество, — сказал министр торговли и интеграции РК Арман Шаккалиев.

     

    Анастасия Палагутина
    Анастасия Палагутина
    Автор
