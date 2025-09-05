В Уральске назрела потребность в новой поликлинике

Как сообщил директор медицинского учреждения Жумабек Шайхиев, на сегодня численность прикреплённого населения превысила 80 тысяч человек.

По его словам, здание поликлиники, построенное в 2014 году, представляет собой двухэтажное сооружение, рассчитанное всего на 250 посещений в день.

— Фактически мы обслуживаем около тысячи человек ежедневно. В настоящее время, чтобы справляться с потоком пациентов, мы вынуждены арендовать ещё два дополнительных здания. Арендную плату оплачиваем за счёт собственных средств. Это продолжается уже в течение нескольких лет. Из-за финансового дефицита мы не имеем возможности поощрять сотрудников праздничными премиями. Поэтому в посёлке Зачаганск остро стоит вопрос о строительстве новой поликлиники. Более того, в микрорайоне «Акжайык» идёт активное заселение новостроек, что также способствует увеличению числа обращающихся за медицинской помощью, — рассказал Жумабек Шайхиев.

Как уточнил руководитель управления строительства Западно-Казахстанской области Нуркен Молдашев, проектно-сметная документация по новой поликлинике уже подготовлена.

— В Министерство здравоохранения направлена бюджетная заявка. После утверждения и получения поддержки из республиканского бюджета планируется строительство новой поликлиники на 250 посещений в день в микрорайоне «Акжайык». Общая стоимость проекта составляет 4,8 млрд тенге. В проект также заложено оснащение учреждения современным медицинским оборудованием, — сообщил Нуркен Молдашев.

Аким посёлка Зачаганск Аккали Аубекеров также подтвердил необходимость возведения новой поликлиники.

— В поликлинику № 6 обращаются не только жители Зачаганска, но и население близлежащих посёлков — Круглоозёрное и Серебряково. В связи с этим поток пациентов значительно возрос, а ограниченность площадей вызывает серьёзные неудобства, — отметил Аккали Аубекеров.

Жительница Зачаганска Гульжан Жумагалиева считает, что наличие всех медицинских служб в одном здании было бы значительно удобнее для пациентов.

— На сегодня мы получаем медицинские услуги не в здании поликлиники № 6, а в Центре семейного здоровья № 5, который расположен в районе школы № 20. Там часто меняются врачи и медсёстры. Даже, если записан заранее, всё равно приходится стоять в очереди. Присутствуют и другие неудобства. Если бы все службы были сосредоточены в одном месте, а медицинский персонал был постоянным, это было бы гораздо комфортнее для жителей, — поделилась своим мнением Гульжан Жумагалиева.

Напомним, ранее мы сообщали о том, что в Западно-Казахстанской области наблюдается нехватка 180 медицинских специалистов.