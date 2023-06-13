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    19:39, 12 Июнь 2023 | GMT +6

    Вулкан Майон проснулся на Филиппинах

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    Фото: Charism Sayat/AFP/Getty Images
    МАНИЛА. КАЗИНФОРМ - Самый активный вулкан Филиппин Майон начал извергать лаву и сернистый газ в воскресенье, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на CNN.

    Из-за выбросов вулкана почти 13 000 жителям юго-востоке главного острова страны пришлось эвакуироваться.

    Филиппинский институт вулканологии и сейсмологии порекомендовал эвакуировать всех жителей в радиусе 6 километров опасной зоны вулкана Майон из-за опасности камнепадов и оползней.

    88% жителей, проживающих в опасной зоне, были эвакуированы. Эвакуация остальных жителей продолжается.

    Расположенный на острове Лусон примерно в 330 километрах к юго-востоку от Манилы, Майон является одним из самых активных вулканов в мире.

    Филиппинский институт вулканологии и сейсмологии предупредил, что опасное извержение возможно в течение нескольких недель или даже дней.

    По данным института, за последние 24 часа сеть вулканов Майон зафиксировала 21 слабое вулканическое землетрясение и 260 камнепадов, а также активность потока лавы из кратера.

    Институт также обнаружил три потока пирокластической плотности — горячие, быстро движущиеся потоки пепла, горячих газов и обломков, которые устремляются вниз по вулканическим склонам — и предупредило о возможном выпадении пепла на южной стороне вулкана.

    В воскресенье вечером произошло сильное извержение, когда потоки лавы достигли 500 метров от вершины вулкана.

    Власти Филиппин также эвакуировали 10 000 животных, в том числе коров, коз и свиней, которым угрожает извержение вулкана, в лагеря для откорма и приюты за пределами опасной зоны.

    Последнее сильное извержение вулкана Майон произошло в 2018 году, в результате чего тысячи жителей деревни были эвакуированы, а близлежащие города покрыты толстым слоем пепла.

    Ранее сообщалось, что на Земле ежегодно в общей сложности происходит от 60 до 80 извержений вулканов. Зрелище впечатляющее, завораживающее и одновременно опасное. По разным подсчетам, в мире насчитывается свыше 900 активных вулканов. О последних извержениях действующих вулканов и их влиянии на климат планеты можно прочитать в материале собственного корреспондента МИА «Казинформ».


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