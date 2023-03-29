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Вулкан Эбеко на Курилах выбросил пепел на высоту 3 км

Махаббат Сыздыкова
29 Марта 2023, 07:35
Вулкан Эбеко на Курилах выбросил пепел на высоту 3 км

ЮЖНО-САХАЛИНСК. ТАСС-КАЗИНФОРМ - Вулканологи в среду зафиксировали на вулкане Эбеко на острове Парамушир Большой Курильской гряды (Сахалинская область РФ) пепловый выброс высотой 3 км. Об этом журналистам сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Сахалинской области, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на ТАСС.

«Произошел пепловый выброс на высоту 3 км», - сообщили в управлении.

По информации спасателей, в близлежащем к вулкану городе Северо-Курильске пеплопад не наблюдался, запаха сероводорода нет. Угрозы для жизнедеятельности населения нет.

Эбеко расположен в северной части Парамушира. Высота вулкана - 1 156 м. Вулкан активизировался в середине ноября 2016 года. Для него установлен оранжевый цветовой код опасности для авиации. Это означает, что вулкан проявляет повышенную активность с высокой вероятностью извержения.


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