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Втрое сократилось количество предприятий по производству муки в Казахстане

Автор:  
Азамат Сыздыкбаев
16 Июня 2023, 11:52
Втрое сократилось количество предприятий по производству муки в Казахстане

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Депутат Сената РК Закиржан Кузиев поднял существующие проблемы в сфере переработки зерна, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«В данной сфере на сегодня ключевая роль отводится мукомольному производству. Вместе с тем, в последнее время накопились большие проблемы в этой отрасли, которые ставят под угрозу ее развитие в целом. Если 15 лет назад Казахстан был мировым лидером по количеству производимой муки с 270 предприятиями, то сейчас из них работают меньше трети», - сказал Закиржан Кузинев на правчасе в Сенате.

Причиной, по его словам, является большая конкуренция на рынке.

«В этих условиях нам необходимо принять одно из двух решений: восстановить свои позиции на международном рынке или переходить на более глубокую переработку зерна. В первой стадии переработки зерна мы получаем крупы, муку и т.д., чем и занимаются многие переработчики. Необходимо стимулировать наших производителей на более глубокую переработку зерна, при которой можно получить широкий перечень различных продукций в виде ГФС, аминокислоты, лизин, витамины, пищевые добавки и биополимеры, эти продукты с высокой добавочной стоимостью», - считает депутат.

«Например, с одной тонны зерна, которая стоит 102 тысяч тенге, при переработке в муку мы получаем 146 тысяч тенге, а при его глубокой переработке на составляющие ГФС, лизин, крахмал и т.д. получаем в среднем 585 тысяч тенге, где добавочная стоимость возрастает на 400%. К сожалению, вопросы глубокой переработки зерна остаются вне поле зрения», - добавил З. Кузиев.


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