Втрое снизилось число тяжелобольных COVID-19 в Атырауской области

АТЫРАУ. КАЗИНФОРМ - Насколько за месяц снизилось число тяжелых пациентов с COVID-19 в инфекционных стационарах региона, сообщили в Атырау, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».

Как сообщает пресс-служба управления здравоохранения Атырауской области, в настоящее время в инфекционных стационарах Атырауской области лечение получают 68 человек. Загруженность составляет 11,7 % (на 580 койко-мест).

В отделениях реанимации находятся 10 пациентов, один из них подключен к аппарату ИВЛ. Загруженность составляет 17,2 % (на 58 мест).

Месяц назад число тяжелых пациентов с коронавирусной инфекцией составляло 30 и более человек. Летом эта цифра доходила до 100 человек.

Напомним, регион находится в «зелёной» зоне.