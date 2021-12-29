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Втрое снизилось число тяжелобольных COVID-19 в Атырауской области

29 Декабря 2021 03:00
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Втрое снизилось число тяжелобольных COVID-19 в Атырауской области

АТЫРАУ. КАЗИНФОРМ - Насколько за месяц снизилось число тяжелых пациентов с COVID-19 в инфекционных стационарах региона, сообщили в Атырау, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».

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Как сообщает пресс-служба управления здравоохранения Атырауской области, в настоящее время в инфекционных стационарах Атырауской области лечение получают 68 человек. Загруженность составляет 11,7 % (на 580 койко-мест).

В отделениях реанимации находятся 10 пациентов, один из них подключен к аппарату ИВЛ. Загруженность составляет 17,2 % (на 58 мест).

Месяц назад число тяжелых пациентов с коронавирусной инфекцией составляло 30 и более человек. Летом эта цифра доходила до 100 человек.

Напомним, регион находится в «зелёной» зоне.


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#Атырауская область   #Здравоохранение   #Коронавирус в РК  
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Автор:

Виктор Сутягин

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