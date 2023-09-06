Втрое снизилась урожайность зерновых в Павлодарской области
По официальным данным областного управления сельского хозяйства, зерновые культуры убрали на 219 тысячах гектаров, намолотили 93,4 тысячи тонн при средней урожайности 4,3 центнера с гектара. Общая уборочная площадь по Павлодарской области составляет 1 286 тысяч гектаров.
Такие показатели выглядят логичными на фоне нехватки влаги в вегетационный период. Летом, по данным Казгидромета, урожайность яровой пшеницы прогнозировали ниже нормы в Павлодарском, Успенском и районе Теренколь.
В главном зерносеющем районе – Иртышском – из-за засухи списали до 15 тысяч гектаров посевов. Наиболее пострадали Каракудукский, Кызылжарский, Исы Байзаковский, Северный сельские округа.
Что касается кормов, то в районе стараются косить все: неиспользуемые, невостребованные поля. Весной Иртыш затопил лишь 25 процентов лугов, что усугубляет положение.
От маловодья больше всего пострадали Майский район и Аккулы. Власти прорабатывают различные варианты помощи крестьянам. Предполагают субсидирование закупки сена. Также обсуждают вопрос покоса труднодоступных лугов.
В 2022 году урожай зерновых в регионе составил 1,25 миллиона тонн. Средняя урожайность — 11 центнеров с гектара. Такого показателя регион достиг впервые за 30 лет.