Втрое снизилась урожайность зерновых в Павлодарской области

ПАВЛОДАР. КАЗИНФОРМ - В Павлодарской области идет уборочная кампания, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Pavlodarnews.kz.

По официальным данным областного управления сельского хозяйства, зерновые культуры убрали на 219 тысячах гектаров, намолотили 93,4 тысячи тонн при средней урожайности 4,3 центнера с гектара. Общая уборочная площадь по Павлодарской области составляет 1 286 тысяч гектаров.

Такие показатели выглядят логичными на фоне нехватки влаги в вегетационный период. Летом, по данным Казгидромета, урожайность яровой пшеницы прогнозировали ниже нормы в Павлодарском, Успенском и районе Теренколь.

В главном зерносеющем районе – Иртышском – из-за засухи списали до 15 тысяч гектаров посевов. Наиболее пострадали Каракудукский, Кызылжарский, Исы Байзаковский, Северный сельские округа.

Что касается кормов, то в районе стараются косить все: неиспользуемые, невостребованные поля. Весной Иртыш затопил лишь 25 процентов лугов, что усугубляет положение.

От маловодья больше всего пострадали Майский район и Аккулы. Власти прорабатывают различные варианты помощи крестьянам. Предполагают субсидирование закупки сена. Также обсуждают вопрос покоса труднодоступных лугов.

В 2022 году урожай зерновых в регионе составил 1,25 миллиона тонн. Средняя урожайность — 11 центнеров с гектара. Такого показателя регион достиг впервые за 30 лет.