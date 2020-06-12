Вторые сутки тушат пожар на мусорном полигоне под Алматы

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - В ДЧС Алматинской области на видео показали, как тушат продолжающийся вторые сутки пожар на мусорном полигоне, передает корреспондент МИА «Казинформ».

К тушению пожара ранее подключился вертолет МИ-8 с водосливным устройством, объемом три тонны.

По состоянию на вечер 11 июня на горящий мусорный полигон было залито и засыпано более 500 тонн воды и грунта.

«Работы по тушению продолжаются. На данный момент открытого огня и густого дыма не имеется, происходит тление. Вертолетом МИ-8 с водосливным устройством совершено 39 сбросов в объеме 117 тонн воы. Пожарными автоцистернами залито 168 тонн воды, инженерной техникой завезено и засыпано 255 тонн грунта. Тления отходов происходит с глубины 10-15 метров, что способствует затруднению в быстром ликвидировании тления», - пояснили ранее в ДЧС.

В тушении пожара всего задействованы более 100 человек и 30 единиц техники от ДЧС Алматинской области, Акимата Илийского района, ТОО «АДК Таза Алем» и птице фабрики «Алатау-кус».

На месте создан оперативный штаб, акиматом района организован подвоз ГСМ и питание для задействованного личного состава. Площадь пожара составляет 3 гектара, а общая площадь мусорной свалки - 38 гектаров. На месте пожара организовано бесперебойная подача воды.

Напомним , что сообщение о возгорании твердо бытовых отходов на мусорном полигоне в Илийском районе вблизи автодороги «Алматы-Оскемен» (35 км), поступило в ДЧС региона 10 июня в 14.26 часов.

Распространению возгорания в первый день способствовало наличие ветра 3 м/с порывами до 7 м/с, в результате чего густой дым накрыл трассу Алматы-Капшагай. Из-за этого там произошло массовое ДТП и дорога была временно закрыта.

В Казгидромет позже сообщили , что в очаге пожара на полигоне в Алматинской области превышена концентрация серы и формальдегид.