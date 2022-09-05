Вторые сутки продолжается борьба с огнем в горной местности района Алтай

УСТЬ-КАМЕНОГОРСК. КАЗИНФОРМ – На территории КГУ «Зыряновского лесного хозяйства» Быковского лесничества продолжают работать лесники, пожарные ДЧС ВКО, местные исполнительные органы. Сложность в борьбе с огнем представляет труднодоступная горная местность, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу ДЧС ВКО.

Предварительная площадь пожара - 167 га. Для визуального обследования задействован самолет АН-2 Казавиалесоохраны. Угрозы населенным пунктам нет. Ближайшее село находится в 25 километрах от места горения.

Всего в ликвидации задействовано более 340 человек и 25 единиц техники ДЧС ВКО, лесхоза, МИО и Казавиалесохраны.

Дополнительно задействован вертолет АП ВКО МИ-8 с водосливным устройством.

В ДЧС ВКО и на месте пожара работают оперативные штабы. Ситуация под контролем.

Ранее сообщалось, что лесной пожар тушат в ВКО. На территории КГУ «Зыряновское лесное хозяйство» Быковское лесничество загорелась трава и кустарник.

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