Вторые игры стран СНГ состоятся в Беларуси в 2023 году

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Заместитель премьер-министра Беларуси Игорь Петришенко сообщил, что Беларусь полностью готова к проведению II игр стран СНГ, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Рамки СНГ позволяют объединить совместные усилия для развития спорта высших достижений, подготовки спортивного резерва и формирования здорового образа жизни у граждан наших стран», - сказал Игорь Петришенко, выступая на заседании Совета глав правительств СНГ.

Он добавил, что одним из направлений решения этой задачи является проведение игр стран СНГ. I игры успешно прошли в 2021 году в Казани.

«В ходе заседания Совета по физической культуре и спорту СНГ принято согласованное решение о проведении II игр в 2023 году в Республике Беларусь. Наша страна неоднократно проводила спортивные мероприятия самого высокого уровня, наиболее крупные из них: чемпионат мира по хоккею 2014 года и II европейские игры 2019 года», - сказал Игорь Петришенко.

Проведение II игр запланировано с 4 по 14 августа 2023 года.

«Беларусь полностью готова к организации данных соревнований, имеется вся необходимая спортивная и сопутствующая инфраструктура. Концепция проведения игр предусматривает проведение спортивных мероприятий в девяти городах всех регионов нашей страны по 21 виду спорта», - добавил Игорь Петришенко.

«Особенностью игр является включение в их программу большого количества видов спорта, как: баскетбол три на три, гандбол, пляжный футбол, пляжный волейбол, мини-футбол, хоккей на траве, которые всегда пользуются популярностью у наших болельщиков», - сказал Игорь Петришенко.

Он также добавил, что II игры стран СНГ необходимо провести в формате игр дружбы.

«Помимо спортивной мы предусмотрим для участников игр обширную культурную и туристическую программу», - отметил Игорь Петришенко.

Он призвал страны СНГ принять активное участие в этих соревнованиях.

Ранее сообщалось, что в Астане сегодня началось заседание Совета глав правительств государств-членов СНГ в узком составе. На заседании рассмотрели ряд вопросов: экономическое взаимодействие в СНГ; Соглашение о свободной торговле услугами, учреждении, деятельности и осуществлении инвестиций; проведение очередного заседания Совета глав правительств СНГ и другие.