Вторые Дни Янушкевича провели в Казахстане

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Роль ссыльных поляков в истории Казахстана рассмотрели в рамках международной конференции, прошедшей в Нур-Султане, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на организаторов.

В столице Казахстана прошли вторые Дни Янушкевича, организованные общественным объединением «Polska Jedność» и действующими при нем Кабинетом польского языка им. Адольфа Янушкевича и единственной в Казахстане общественной полонийной библиотекой при поддержке Посольства Польши в Казахстане.

Программу открыла фотовыставка «Польские певцы Казахстана» в Центральной городской библиотеке им. М. Ауезова, где, собственно, и располагается зал с польской литературой. Старт Дням Янушкевича был дан онлайн на странице организаторов в Instagram. Преподаватель польского языка и автор проекта Юстына Цалчыньска озвучила запланированный событийный ряд и пригласила всех следить за эфирами, а также посетить выставку, которая будет работать до конца месяца. На ней представлены портреты и выдержки из биографий Густава Зелинского, Александра Затаевича, Северина Гросса и других поляков, волей судьбы оказавшихся в Степи.

«Если в прошлом году героем Дней Янушкевича был сам литератор Адольф Янушкевич, которому предписывают предсказание будущего нынешней столице Казахстана, то в этом году основной акцент был сделан на личность его товарища Густава Зелинского», - пояснила Ю.Цалчыньска.

Именно Зелинскому были посвящены тематические онлайн-лекции «Густав Зелинский – писатель, поэт, ссыльный» и «Степь в жизни и творчестве Густава Зелинского». Кроме того, учащиеся кабинета польского языка им. А.Янушкевича под руководством Ю. Цалчыньской создали анимационный фильм «Густав Зелинский».

В мае 1834 года Г. Зелинский был сослан в Сибирь на поселение, где провёл год в Тобольске и семь лет в Ишиме. Там он написал свои самые известные произведения. Значительное влияние на него оказал польский поэт А. Янушкевич, выписавший в Ишим свою библиотеку и давший тем самым Зелинскому возможность для самообразования. В романтической поэме Г. Зелинского «Киргиз» (Kirgiz, 1842), переведённой позже на ряд языков и выдержавшей только в Польше более двадцати изданий, усматривают влияние «южных» поэм Пушкина. Её детали и сюжет во многом заимствованы из писем к нему А. Янушкевича, изучившего казахский язык и собиравшего казахский фольклор, причём Янушкевич, горячий сторонник казахов, попросил Г. Зелинского изобразить их исключительно с положительной стороны.

Сегодня в столице Казахстана можно найти символические следы этой дружбы – на пересечении улиц Кенесары и Янушкевича находится небольшой сквер, носящий имя Зелинского, а на торце дома, находящегося напротив, можно увидеть мурал с иллюстрацией к поэме «Киргиз». Фотографии этих мест послужили основой для создания виртуального путешествия Юстынки, куклы в национальном польском костюме – героини проекта «Podróże z PJ».

В рамках Дней Янушкевича еще в апреле был объявлен Казахстанский арт-конкурс «Адольф Янушкевич и Страна Великой Степи», на который поступило свыше 200 работ со всей страны. Организаторы планируют огласить итоги в ближайшее время.

Кульминацией недели стала международная конференция «Польские певцы Казахстана», прошедшая онлайн. Ее участниками были около 70 человек из разных городов. Собравшихся приветствовал Чрезвычайный и Полномочный Посол РП в РК Селим Хазбиевич. Исследователи из Казахстана, Польши и Люксембурга рассказали о своей деятельности в изучении жизни Адольфа Янушкевича, Густава Зелинского, Александра Затаевича и Леона Барщевского. Кроме того, состоялась презентация документального фильма Карины Гайбулиной «В поисках Янушкевича».