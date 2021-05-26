РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • В мире
    Происшествия
    Казахстан
    Политика
    Аналитика
    Экономика
    О нас
    Об Агентстве Контакты Реклама Партнеры Фотосайт Карта сайта Теги
    15:09, 26 Май 2021 | GMT +6

    Вторую жизнь получил долгострой в Приозерске

    None
    None
    ПРИОЗЕРСК. КАЗИНФОРМ - В Приозерске на стадии завершения один из долгостроев. Долгожданный проект очистных сооружений готов на 90%. Аким Карагандинской области Женис Касымбек в ходе рабочей поездки в город побывал на проблемном объекте, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    Работы здесь были приостановлены на несколько лет из-за удорожания. Сейчас сделана корректировка проектно-сметной документации, определен подрядчик, который по ДКЗ-2021 должен достроить объект к концу этого года. По технологии строительства воду, поступающую в КОС, после очистки можно будет использовать вторично. Реализация проекта обеспечит 33 новых рабочих места.

    Акиму области также доложили и о подготовке города к отопительному сезону. Женис Касымбек заехал на котельную, где начались плановые ремонтные работы. В процессе специалисты выявили необходимость ремонта экономайзеров — вспомогательного оборудования, повышающего коэффициент полезного действия системы. К главе области обратились с просьбой помочь с финансированием. Речь идет о 104 млн тенге. Женис Касымбек поручил проработать этот вопрос.

    Кроме того, главе области рассказали и о внешних преобразованиях города. Например, показали, как благоустраивают бульвар Жеңіс. Его приводят в порядок по программе «Дорожная карта занятости». Бульвар станет более удобным для отдыха горожан. Здесь установят опоры освещения, малые архитектурные формы, скамейки, будет больше зеленых насаждений.

    В Приозерске из бюджета выделили средства на ремонт фасадов и кровель многоэтажных домов, благоустройство дворов. В предыдущие годы отремонтировали 26 дворов, осталось привести в порядок только три.

    Также для очередников в городе начали строить пятиэтажный дом на 45 квартир.

    В ходе рабочей поездки аким области посетил Центр вакцинации в городской поликлинике. На сегодняшний день полностью привились против коронавирусной инфекции 750 приозерцев, первый компонент вакцины получили 1 929 человек.


    Теги:
    Регионы Казахстана Карагандинская область Строительство Общество
    Сейчас читают
    Сегодня, 18:11
    27 стран могут облегчить визовый режим для казахстанцев
    Сегодня, 18:00
    Снятие отпечатков пальцев: не попадут ли персональные данные казахстанцев в третьи руки
    Сегодня, 17:52
    В Экибастузе директор школы получил звонок о бомбе
    Ещё больше новостей в нашем Телеграм-канале!