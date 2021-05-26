Вторую жизнь получил долгострой в Приозерске

ПРИОЗЕРСК. КАЗИНФОРМ - В Приозерске на стадии завершения один из долгостроев. Долгожданный проект очистных сооружений готов на 90%. Аким Карагандинской области Женис Касымбек в ходе рабочей поездки в город побывал на проблемном объекте, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Работы здесь были приостановлены на несколько лет из-за удорожания. Сейчас сделана корректировка проектно-сметной документации, определен подрядчик, который по ДКЗ-2021 должен достроить объект к концу этого года. По технологии строительства воду, поступающую в КОС, после очистки можно будет использовать вторично. Реализация проекта обеспечит 33 новых рабочих места.

Акиму области также доложили и о подготовке города к отопительному сезону. Женис Касымбек заехал на котельную, где начались плановые ремонтные работы. В процессе специалисты выявили необходимость ремонта экономайзеров — вспомогательного оборудования, повышающего коэффициент полезного действия системы. К главе области обратились с просьбой помочь с финансированием. Речь идет о 104 млн тенге. Женис Касымбек поручил проработать этот вопрос.

Кроме того, главе области рассказали и о внешних преобразованиях города. Например, показали, как благоустраивают бульвар Жеңіс. Его приводят в порядок по программе «Дорожная карта занятости». Бульвар станет более удобным для отдыха горожан. Здесь установят опоры освещения, малые архитектурные формы, скамейки, будет больше зеленых насаждений.

В Приозерске из бюджета выделили средства на ремонт фасадов и кровель многоэтажных домов, благоустройство дворов. В предыдущие годы отремонтировали 26 дворов, осталось привести в порядок только три.

Также для очередников в городе начали строить пятиэтажный дом на 45 квартир.

В ходе рабочей поездки аким области посетил Центр вакцинации в городской поликлинике. На сегодняшний день полностью привились против коронавирусной инфекции 750 приозерцев, первый компонент вакцины получили 1 929 человек.