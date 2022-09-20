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Вторую взлетно-посадочную полосу построят в аэропорту Астаны
20 Сентября 2022, 11:04

Вторую взлетно-посадочную полосу построят в аэропорту Астаны

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - В ближайшие 5-6 лет потребуется увеличение пропускной способности аэропорта столицы, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Министерства индустрии и инфраструктурного развития.

«Мы ожидаем, что к 2027–2028 году достигнем уровня потока, который потребует увеличения пропускной способности взлетно-посадочной полосы. Мы планируем поменять покрытие на полосе, рулежных дорожках и перроне, а также светосигнальное оборудование. Ремонт ВПП создаст временные неудобства, но проблему мы решим», - сказал на презентации концепции развития воздушной гавани первый заместитель председателя правления АО «Международный аэропорт Нурсултан Назарбаев» Даулет Хамзин.

Он также добавил, что планируется строительство второй ВПП, открытие специальной экономической зоны и подведение железнодорожных путей для улучшения логистики доставки авиатоплива.

«Все глобальные изменения делаются ради достижения двух целей. Первая – воздушная гавань Астаны должна стать крупнейшей в Казахстане по пассажиропотоку и числу выполняемых рейсов уже в 2023 году. Вторая – более чем в четыре раза увеличить перевозку грузов в ближайшие 5 лет», - пояснил спикер.


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