Второй заплыв Oceanman Kazakhstan пройдет на Капшагае

КОНАЕВ. КАЗИНФОРМ - Аким Алматинской области Марат Султангазиев и владелец франшизы Oceanman Kazakhstan Ералы Уралов подписали меморандум о проведении второго заплыва на открытой воде в Капшагайском водохранилище, передает корреспондент МИА «Казинформ».

В ходе торжественной церемонии подписания документа Марат Султангазиев отметил, что первый старт мероприятия, состоявшегося в нынешнем году, показал огромный интерес со стороны казахстанцев и атлетов из ближнего и дальнего зарубежья.

«Первый старт Oceanman Kazakhstan стал ключевым событием плавательного сезона. Два дня наш Конаев был центром притяжения атлетов, которые проверили свои силы и возможности», - приводит слова акима его пресс-служба.

В свою очередь Ералы Уралов заявил, что в следующем сезоне число участников увеличится до 1800 по четырем дисциплинам.

«Мы увидели, что реальный запрос у казахстанцев на такие спортивные мероприятия международного уровня очень высокий. После завершения регистрации на наш первый старт оказалось, что желающих участвовать гораздо больше, чем мы думали. Поэтому для регистрации на второй старт будут доступны уже 1800 слотов», - пояснил Ералы Уралов.

Второй старт заплывов на открытой воде Oceanman Kazakhstan состоится 1-2 июля 2023 года на Капшагайском водохранилище.

Первый старт Oceanman Kazakhstan, прошедший в июле 2022 года, стал одним из ключевых событий отечественного плавательного сезона. К нему проявили интерес спортсмены и любители из разных стран мира: на заплывы по четырем дистанциям зарегистрировались 1200 участников из 7 государств. В дни стартов на Капшагайском водохранилище было более 3000 человек, с учетом пловцов и болельщиков.

Недавно Президент РК предложил сделать Капшагайское водохранилище ключевым туробъектом.