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Второй слет передовиков растениеводства пройдет в Астане

Автор:  
Арайлым Мұрат
11 Октября 2022, 14:16
Второй слет передовиков растениеводства пройдет в Астане

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - С завтрашнего дня в столичном международном выставочном центре «EXPO» начинает работу выставка «KazAgro/KazFarm-2022», передает корреспондент МИА «Казинформ».

По словам вице-министра сельского хозяйства Баглана Бекбауова, выставка продлится с 12 по 14 октября. На выставке представят новейшую сельхозтехнику и оборудование ведущих мировых агроконцернов, инновационные технологии и программу развития аграрного сектора, которые способствуют внедрению последних мировых достижений агронауки в агропромышленный сектор.

«Это будет одна из крупных выставок на территории Центральной Азии. Наша компания ExpoGroup организовывает выставки и в Узбекистане, и в Кыргызстане. Наша выставка будет одной из масштабных в регионе. В работе выставки примут участие представители 20 стран», - сказала глава компании «KazAgro/KazFarm-2022» Шолпан Кожабаева.

В рамках выставки проведут второй слет передовиков растениеводства, в рамках которого отметят заслуги лучших представителей отрасли.

«В этом году слет приурочен к большому нашему профессиональному празднику - ко Дню хлеба, который в соответствии с Постановлением Правительства ежегодно празднуется 16 октября. День хлеба празднуется по всей республике и наши граждане отмечают заслуги всех казахстанских хлеборобов, мукомолов и пекарей, а также всех причастных к производству хлеба», - добавил вице-министр сельского хозяйства Баглан Бекбауов.

Традиционно слет проходит в конце основной уборочной кампании. Ранее в Министерстве сельского хозяйства отметили, что в этом году казахстанские аграрии показали результаты, которыми стоит гордиться. По республике убрано свыше 15 миллионов га зерновых и зернобобовых культур.


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