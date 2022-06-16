16 Июня 2022 11:16

Второй региональный Саммит по ЦУР проходит в Алматы

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ – В Алматы стартовал второй региональный Саммит, на котором делегаты обсудят прогресс в достижении целей устойчивого развития, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Саммит организован Правительством Республики Казахстан в партнерстве с Программой развития ООН (ПРООН) в Казахстане при финансовой поддержке Европейского союза.

На втором региональном саммите на тему «За пределами COVID - на пути к справедливому восстановлению в Центральной Азии» примут участие политические лидеры правительств стран региона, международные эксперты, представители международных организаций, дипломатических кругов, руководители частного сектора и представители гражданского общества Центральной Азии.

От имени организаторов с приветственным словом к участникам саммита обратился Премьер-Министр Республики Казахстан Алихан Смаилов.

«Казахстан привержен достижению Повестки дня-2030 ООН, доказательством чему является включение индикаторов целей устойчивого развития в национальные стратегии и программы развития. Для реализации принятых обязательств в нашей стране функционирует Координационный совет по ЦУР», - заявил А. Смаилов.

По словам Премьер-Министра РК, на фоне глубоких структурных изменений в мировой экономике возникла необходимость адаптировать национальную политику экономического развития на среднесрочную перспективу.

«В этой связи мы приступили к разработке экономической политики Нового Казахстана при активном участии бизнес-сообщества и экспертов международных организаций. В рамках этого документа вырабатываются новые меры по улучшению инвестиционного климата и предпринимательской среды, сокращению участия государства в экономике, внедрению инноваций и альтернативной энергетики, расширению «зеленого» финансирования», - сказал глава Правительства РК.

В ходе саммита участники обсудят локальные решения для развития крупных и малых городов в Центральной Азии и их переход к устойчивому развитию путем локализации ЦУР.

Отдельные сессии будут также посвящены вопросам цифровизации государственных услуг, расширения прав и возможностей женщин и молодежи для устойчивого развития, обеспечения синергии финансирования ЦУР с климатической повесткой, и партнёрства для акселерации достижения ЦУР.

Первый региональный Саммит по ЦУР в Казахстане на тему «Мобилизация финансовых средств для реализации целей устойчивого развития» проходил в ноябре 2019 года.



