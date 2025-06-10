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    10:00, 10 Июнь 2025 | GMT +5

    Второй раунд торговых переговоров США и Китая проходит в Лондоне

    Официальные лица США и Китая встретились в Великобритании для обсуждения вопросов по улучшению торговых связей и дальнейшей деэскалации торговой войны, передает собственный корреспондент агентства Кazinform.

    Второй раунд торговых переговоров США и Китая проходит в Лондоне
    Фото: scmp.com

    Подробности встречи пока не разглашаются, но по сообщению FOX Business обсуждения длились почти семь часов и побудили делегации заказать ужин, пока продолжались переговоры.

    Министр финансов Скотт Бессент охарактеризовал мероприятие как «хорошую встречу», а министр торговли Говард Лютник назвал ее «плодотворной».

    - Цель сегодняшней встречи – убедиться, что они настроены серьезно, но в буквальном смысле получить рукопожатия. Мы ожидаем, что после рукопожатия… любой экспортный контроль со стороны США будет ослаблен, а редкоземельные металлы будут выпущены в больших объемах, а затем мы сможем вернуться к переговорам по более мелким вопросам, – сообщил директор Национального экономического совета США Кевин Хассетт в интервью CNBC в понедельник.

    По данным агентства Reuters, экспорт Китая в США в прошлом месяце сократился почти на 35% по сравнению с предыдущим годом, что является самым резким падением с тех пор, как в феврале 2020 года в США началась вспышка коронавируса.

    Помимо Бессента и Лютника, на встрече в Лондоне присутствовали высшие должностные лица администрации США, в том числе торговый представитель США Джеймисон Грир, что свидетельствует о том, насколько важно для Вашингтона восстановление экспорта редкоземельных металлов.

    Ранее сообщалось, что США и Китай договорились снизить тарифы на 90 дней.

    Теги:
    Китай Экономика Великобритания Мировые новости США
    Рустем Кожыбаев
    Рустем Кожыбаев
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