Второй раунд торговых переговоров США и Китая проходит в Лондоне

Подробности встречи пока не разглашаются, но по сообщению FOX Business обсуждения длились почти семь часов и побудили делегации заказать ужин, пока продолжались переговоры.

Министр финансов Скотт Бессент охарактеризовал мероприятие как «хорошую встречу», а министр торговли Говард Лютник назвал ее «плодотворной».

- Цель сегодняшней встречи – убедиться, что они настроены серьезно, но в буквальном смысле получить рукопожатия. Мы ожидаем, что после рукопожатия… любой экспортный контроль со стороны США будет ослаблен, а редкоземельные металлы будут выпущены в больших объемах, а затем мы сможем вернуться к переговорам по более мелким вопросам, – сообщил директор Национального экономического совета США Кевин Хассетт в интервью CNBC в понедельник.

По данным агентства Reuters, экспорт Китая в США в прошлом месяце сократился почти на 35% по сравнению с предыдущим годом, что является самым резким падением с тех пор, как в феврале 2020 года в США началась вспышка коронавируса.

Помимо Бессента и Лютника, на встрече в Лондоне присутствовали высшие должностные лица администрации США, в том числе торговый представитель США Джеймисон Грир, что свидетельствует о том, насколько важно для Вашингтона восстановление экспорта редкоземельных металлов.

Ранее сообщалось, что США и Китай договорились снизить тарифы на 90 дней.