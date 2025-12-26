РУ
    19:06, 25 Декабрь 2025 | GMT +5

    Второй по величине выигрыш в США: американец сорвал джекпот в размере $1,8 млрд

    Житель американского штата Арканзас перед Рождеством сорвал Джекпот Powerball в размере 1,8 миллиарда долларов. Это стало одним из крупнейших лотерейных выигрышей в США, передает агентство Kazinform со ссылкой на Sky News

    Фото: Anadolu

    Согласно веб-сайту Powerball, это второй по величине выигрыш в лотерее США за всю историю и самый крупный выигрыш в лотерее Powerball в 2025 году.

    Стоимость одного лотерейного билета Powerball составляет 2 доллара.

    Имя победителя пока не раскрывается. Он может выбрать между выплатой в размере 1,8 млрд долларов в течение 29 лет в виде аннуитета или единовременной выплатой наличными в размере примерно 834,9 млн долларов до вычета налогов.

    Предыдущий джекпот Powerball достался 6 сентября двум владельцам билетов из Миссури и Техаса, которые разделили между собой приз в размере 1,787 млрд долларов. 

    Ранее джекпот выигрывали один раз в канун Рождества 2011 года и четыре раза в Рождество.

    Крупнейший в истории США лотерейный приз по-прежнему остается джекпотом Powerball в размере 2,04 млрд долларов, выигранным в Калифорнии в 2022 году. Победителем стал житель штата Эдвин Кастро, который после уплаты налогов получил чуть менее 1 млрд долларов.

    Крупные джекпоты, как правило, увеличивают продажи билетов, что, в свою очередь, повышает доходы государственных лотерейных фондов, которые направляются на поддержку образования и другие государственные расходы.

    Ранее сообщалось, что счастливчик из Калифорнии сорвал джекпот в 1,73 млрд долларов. 

