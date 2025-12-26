Второй по величине выигрыш в США: американец сорвал джекпот в размере $1,8 млрд

Согласно веб-сайту Powerball, это второй по величине выигрыш в лотерее США за всю историю и самый крупный выигрыш в лотерее Powerball в 2025 году.

Стоимость одного лотерейного билета Powerball составляет 2 доллара.

Имя победителя пока не раскрывается. Он может выбрать между выплатой в размере 1,8 млрд долларов в течение 29 лет в виде аннуитета или единовременной выплатой наличными в размере примерно 834,9 млн долларов до вычета налогов.

Предыдущий джекпот Powerball достался 6 сентября двум владельцам билетов из Миссури и Техаса, которые разделили между собой приз в размере 1,787 млрд долларов.

Ранее джекпот выигрывали один раз в канун Рождества 2011 года и четыре раза в Рождество.

Крупнейший в истории США лотерейный приз по-прежнему остается джекпотом Powerball в размере 2,04 млрд долларов, выигранным в Калифорнии в 2022 году. Победителем стал житель штата Эдвин Кастро, который после уплаты налогов получил чуть менее 1 млрд долларов.

Крупные джекпоты, как правило, увеличивают продажи билетов, что, в свою очередь, повышает доходы государственных лотерейных фондов, которые направляются на поддержку образования и другие государственные расходы.

Ранее сообщалось, что счастливчик из Калифорнии сорвал джекпот в 1,73 млрд долларов.