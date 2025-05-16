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    09:30, 16 Май 2025 | GMT +5

    Второй полуфинал конкурса «Евровидение» завершился в Швейцарии

    В швейцарском Базеле в четверг вечером прошел второй полуфинал песенного конкурса «Евровидение», по итогам которого в финал вышли 10 конкурсантов, передает агентство Kazinform со ссылкой на ВВС.

    Второй полуфинал конкурса «Евровидение» завершился в Швейцарии
    Фото: кадр из видео eurovision.tv

    В него попали представители Армении, Австрии, Дании, Финляндии, Греции, Израиля, Латвии, Литвы, Люксембурга и Мальты.

    Покинули конкурс Австралия, Чехия, Грузия, Ирландия, Черногория и Сербия.

    В гранд-финале, который пройдет в субботу, примут участие 20 победителей двух полуфиналов, а также Швейцария, выигравшая в прошлом году, и «большая пятерка» стран-основательниц конкурса — Франция, Германия, Италия, Испания и Великобритания.

    Победителей первого полуфинала можно узнать здесь.

    Теги:
    Культура Швейцария Музыка Мировые новости Евровидение
    Наталья Мосунова
    Наталья Мосунова
    Автор
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