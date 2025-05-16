Второй полуфинал конкурса «Евровидение» завершился в Швейцарии

В него попали представители Армении, Австрии, Дании, Финляндии, Греции, Израиля, Латвии, Литвы, Люксембурга и Мальты.

Покинули конкурс Австралия, Чехия, Грузия, Ирландия, Черногория и Сербия.

В гранд-финале, который пройдет в субботу, примут участие 20 победителей двух полуфиналов, а также Швейцария, выигравшая в прошлом году, и «большая пятерка» стран-основательниц конкурса — Франция, Германия, Италия, Испания и Великобритания.

Победителей первого полуфинала можно узнать здесь.