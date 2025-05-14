В Базеле прошел первый полуфинал «Евровидения» — итоги

Если предсказания сбудутся, это будет восьмая победа Швеции на «Евровидении», что сделает ее самой победоносной страной за всю историю конкурса.

Всего в полуфинале во вторник выступили представители 15 стран, в финал в итоге прошли Норвегия, Албания, Швеция, Исландия, Нидерланды, Польша, Сан-Марино, Эстония, Португалия и Украина.

Азербайджан, Бельгия, Кипр, Хорватия и Словения по итогам полуфинала покинули конкурс.