14:12, 14 Май 2025 | GMT +5
В Базеле прошел первый полуфинал «Евровидения» — итоги
По итогам первого полуфинала конкурса «Евровидение», который прошел во вторник вечером в швейцарском Базеле, в финал вышли 10 участников, в том числе шведская группа KAJ, чья песня является фаворитом в этом году, передает агентство Kazinform со ссылкой на ВВС.
Если предсказания сбудутся, это будет восьмая победа Швеции на «Евровидении», что сделает ее самой победоносной страной за всю историю конкурса.
Всего в полуфинале во вторник выступили представители 15 стран, в финал в итоге прошли Норвегия, Албания, Швеция, Исландия, Нидерланды, Польша, Сан-Марино, Эстония, Португалия и Украина.
Азербайджан, Бельгия, Кипр, Хорватия и Словения по итогам полуфинала покинули конкурс.