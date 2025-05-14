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    14:12, 14 Май 2025 | GMT +5

    В Базеле прошел первый полуфинал «Евровидения» — итоги

    По итогам первого полуфинала конкурса «Евровидение», который прошел во вторник вечером в швейцарском Базеле, в финал вышли 10 участников, в том числе шведская группа KAJ, чья песня является фаворитом в этом году, передает агентство Kazinform со ссылкой на ВВС.

    В Базеле прошел первый полуфинал «Евровидения» — итоги
    Фото: eurovision.tv

    Если предсказания сбудутся, это будет восьмая победа Швеции на «Евровидении», что сделает ее самой победоносной страной за всю историю конкурса.

    Всего в полуфинале во вторник выступили представители 15 стран, в финал в итоге прошли Норвегия, Албания, Швеция, Исландия, Нидерланды, Польша, Сан-Марино, Эстония, Португалия и Украина.

    Азербайджан, Бельгия, Кипр, Хорватия и Словения по итогам полуфинала покинули конкурс.

    Теги:
    Культура Мировые новости Евровидение
    Наталья Мосунова
    Наталья Мосунова
    Автор
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