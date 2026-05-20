Второй контингент казахстанских миротворцев вернулся с Голанских высот в Алматы

В Алматы встретили 70 казахстанских миротворцев второго контингента, завершивших службу в миссии ООН на Голанских высотах и вернувшихся домой после выполнения более тысячи задач, передает Kazinform со ссылкой на Министерство обороны РК.

Миротворцев доставили на военно-транспортном самолете А-400 Сил воздушной обороны. Встреча прошла с участием роты почетного караула и военного оркестра. Миротворцев приветствовали представители командования Сухопутных войск, Центра миротворческих операций, ветераны Вооруженных сил, сослуживцы, родные и близкие.

С приветственным словом выступил главнокомандующий Сухопутными войсками Вооруженных сил генерал-майор Мереке Кучекбаев.

— Казахстан — государство, поддерживающее мир, стабильность и международную безопасность. Сегодня миротворческая деятельность нашей страны в рамках ООН вышла на новый уровень. Благодаря участию в операции на Голанских высотах мы вошли в число государств, обладающих полноценным миротворческим потенциалом. Это подтверждает высокий уровень подготовки наших военнослужащих и способность армии выполнять сложные задачи в соответствии с международными требованиями, — отметил он.

Фото: Минобороны РК

Главнокомандующий выразил благодарность семьям военнослужащих за поддержку и терпение во время выполнения миссии.

По словам старшего прибывшей группы майора Ануара Арынгазиева, за период службы второй миротворческий контингент выполнил свыше тысячи задач. Военнослужащие осуществили 798 патрулирований, провели 56 тренировок, уничтожили 63 взрывоопасных предмета, обеспечили 15 сопровождений официальных лиц и развернули 57 временных наблюдательных постов.

Кульминацией мероприятия стала встреча миротворцев с семьями: родные и близкие приветствовали военнослужащих с большой радостью и гордостью.

— Сегодня домой вернулись наши супруги, выполнявшие сложные и ответственные задачи в составе миссии ООН на Голанских высотах. Мы очень переживали и с нетерпением ждали их возвращения, поэтому безмерно рады встрече, — поделилась супруга ефрейтора Еркебулана Кадиева Перизат Кадишева.

В Минобороне РК отмечают, что участие казахстанских военнослужащих в миротворческой миссии ООН способствует укреплению международного авторитета страны, развитию профессиональной подготовки личного состава и расширению взаимодействия с иностранными контингентами. Казахстан продолжает подтверждать приверженность принципам международной безопасности, стабильности и сотрудничества.

Прибытие второй группы миротворцев запланировано на 28 мая.

Ранее третий состав казахстанских миротворцев отправился на Голанские высоты.