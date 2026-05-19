Третий состав казахстанских миротворцев отправился на Голанские высоты

На базе войсковой части 61993 Десантно-штурмовых войск в Алматы состоялась торжественная церемония проводов третьего национального миротворческого контингента, передает агентство Kazinform со ссылкой на Министерство обороны РК.

Казахстанские миротворцы будут нести службу в составе миссии «Силы ООН по наблюдению за разъединением» на Голанских высотах.

В мероприятии приняли участие руководство Министерства обороны, Центра миротворческих операций, сослуживцы, ветераны Вооруженных сил, родные и близкие военнослужащих. Заместитель министра обороны по воспитательной и идеологической работе генерал-майор Аскар Мустабеков отметил, что участие Казахстана в миссии ООН будет способствовать повышению его роли на глобальной арене.

— Миротворческая деятельность является одним из приоритетных направлений внешней политики Казахстана, вносящего свой вклад в поддержание мира и безопасности, — подчеркнул он. — От вашей профессиональной подготовки, выдержки и верности воинскому долгу зависит авторитет нашей страны в мировом сообществе. Уверен, что вы с честью выполните все поставленные задачи, достойно продолжив славные традиции казахстанских миротворцев.

В свою очередь отец военнослужащего третьего миротворческого контингента сержанта 3-го класса Жандоса Аубакирова — Гумар Маратович — выступил с напутственным словом.

Он пожелал миротворцам счастливого пути, достойного выполнения миссии и благополучного возвращения на Родину.

В знак готовности к выполнению поставленных задач 139 военнослужащих Вооруженных сил во главе с командиром третьего миротворческого контингента подполковником Илиясом Алматовым прошли торжественным маршем по плацу. Затем они направились в Международный аэропорт Алматы, откуда начнется их путь к месту дислокации контингента.

Напомним, в настоящее время более 150 казахстанских миротворцев принимают участие в 7 миссиях Организации Объединенных Наций на Ближнем Востоке и Африканском континенте в качестве военных наблюдателей, штабных офицеров, а также выполняют задачи в составе отдельного национального контингента на Голанских высотах.

В частности, военнослужащие участвуют в миссиях ООН в Ливане, Сирии, Западной Сахаре, Южном Судане, Демократической Республике Конго и Центральноафриканской Республике.

Казахстанские миротворцы выполняют задачи по обеспечению режима прекращения огня, патрулированию, охране блокпостов, уничтожению взрывоопасных предметов, а также сопровождению и эвакуации персонала ООН. Следует отметить, что два предыдущих состава национального контингента, проходивших службу на Голанских высотах, успешно выполнили все поставленные задачи и получили высокую оценку руководства миссии ООН.

Напомним, что впервые самостоятельный миротворческий контингент на Голанских высотах Казахстан развернул в 2024 году.

Ранее сообщалось, что высокий уровень подготовки казахстанских миротворцев отметила глава миссии ООН.