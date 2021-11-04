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Второй казахстанский боксер стал финалистом ЧМ-2021 в Белграде

4 Ноября 2021 19:14
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Второй казахстанский боксер стал финалистом ЧМ-2021 в Белграде

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Казахстанский боксер Центрального спортивного клуба Минобороны Махмуд Сабырхан стал финалистом чемпионата мира в Белграде, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Olympic.kz.

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Конкуренцию в 1/2 финала весовой категории до 54 килограммов ему составил Акаш Кумар из Индии. Сабырхан со старта захватил инициативу, перебивая оппонента.

Во втором раунде казахстанец закрепил свое преимущество. Кумар, хоть и «завелся», особого успеха не добился. Сабырхан эффективно провел и третью трехминутку - 5:0.

Добавим, что ранее финалистом стал Темиртас Жусупов.

Фото: AIBA


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