Второй инцидент за неделю: 18-летний рабочий получил тяжелую травму на элеваторе в СКО

На элеваторе в Петропавловске молодой рабочий получил тяжелую травму, попав ногой в механизм, передает корреспондент Kazinform.

18-летний пациент поступил в травмпункт Многопрофильной городской больницы скорой медицинской помощи в тяжелом состоянии с жалобами на боли в области ран левой нижней конечности и общую слабость.

По данным департамента государственной инспекции труда по Северо-Казахстанской области, пострадавший юноша устроился на предприятие 4 августа аппаратчиком обработки зерна.

Во время уборки зерна его левую ногу зацепило в затягивающий механизм сельскохозяйственной техники, в результате чего он получил травму.

— По данному факту в департаменте создана комиссия, будут выясняться обстоятельства происшествия. Расследование будет проводиться в соответствии с законом в течение десяти рабочих дней. Только после этого будут обнародованы его результаты — информация о причинах и виновных лицах с указанием процентной доли вины, — сообщила исполняющая обязанности заместителя руководителя департамента Асель Абдугалиева.

По словам специалиста, подобные происшествия учащаются, особенно в весенний и осенний периоды. Одной из причин этого является то, что работодатели пренебрегают созданием безопасных условий труда.

По информации пресс-службы управления здравоохранения СКО, травмированный молодой человек был доставлен в травматологический пункт Многопрофильной городской больницы скорой медицинской помощи города Петропавловска в тяжелом состоянии.

После проведения дополнительного обследования пациент был госпитализирован в отделение реанимации. В связи с тяжестью полученного повреждения ему провели экстренное оперативное вмешательство.

Врачи поставили пациенту диагноз: тяжелая травма левой ноги, сопровождающаяся обширным повреждением мягких тканей, кровеносных сосудов и нерва. Из-за полученного повреждения резко нарушилось кровоснабжение ноги, развились острая ишемия конечности и травматический шок III степени.

В настоящее время состояние юноши оценивается как тяжелое, но стабильное. Медицинская бригада проводит пациенту интенсивную терапию и принимает все необходимые меры для сохранения левой ноги.

Ранее мы сообщали о том, что на элеваторе в населенном пункте Дубровное СКО двое рабочих получили тяжелые травмы. По информации специалистов, 39-летнему мужчине, получившему травмы обеих рук, пришлось ампутировать правую руку.