Тяжелые травмы получили двое рабочих на элеваторе в СКО

На элеваторе в Северо-Казахстанской области двое рабочих были травмированы вращающимся механизмом во время сушки зерна. Пострадавшие доставлены в больницу, передает корреспондент агентства Kazinform.

Как сообщили в департаменте государственной инспекции труда по СКО, происшествие случилось 3 сентября около 16:00 на элеваторе ТОО «Агрофирма Мамлютская» в селе Дубровное.

Рабочие следили за бесперебойной подачей зерна в сушилку. В ходе работы штанина слесаря, который находился в верхней части установки, зацепилась за вал. В результате одежда намоталась на вал, и рабочий получил открытый перелом костей обеих ног. Второй работник, пытавшийся ему помочь, получил перелом обеих костей правого предплечья.

Другие рабочие выключили электропитание установки и остановили механизм. Пострадавшим оказали первую помощь и вызвали скорую помощь. Оба работника были доставлены в медицинское учреждение.

Ведомство взяло этот случай на контроль. Сейчас выясняются конкретные причины и все обстоятельства происшествия.

Ранее сообщалось, что с начала 2026 года 727 человек пострадали на производстве в Казахстане.