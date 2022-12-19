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Второй индустриальный парк планируют построить в Астане

19 Декабря 2022, 17:53
Второй индустриальный парк планируют построить в Астане

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Заместитель акима Астаны Ерлан Бекмурзаев сообщил о планах по строительству второго индустриального парка в городе, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«С учетом потребностей инвесторов ведем работу по созданию второго индустриального парка. Его территория будет составлять 433 га. На сегодня ведутся проектные работы», - сказал Ерлан Бекмурзаев на брифинге в акимате.

По его словам, парк будет разделен на 10 основных кластеров, это машиностроение, стройиндустрия, деревообработка, металлургия, легкая, химическая и пищевая промышленность, фармацевтика, ИКТ, а также готовые производственные помещения.

«Планируется размещение более 150 инвестпроектов. В целом, индустриальные парки используются во всем мире как действенный инструмент привлечения инвестиций. Для столицы это возможность привлечения иностранного и национального капитала, расширение экспорта продукции (работ, услуг), получение доступа к новым технологиям, повышение занятости населения», - добавил замакима.


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