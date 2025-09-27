Второй Форум аналитических центров Казахстана и Китая прошел в Астане

Организаторами выступили Казахстанский институт стратегических исследований при Президенте Республики Казахстан (КИСИ) и Институт России, Восточной Европы и Центральной Азии Китайской академии общественных наук (ИРВЕЦА КАОН).

Фото: КИСИ

Мероприятие собрало представителей ведущих аналитических центров, государственных институтов, академического сообщества и дипломатических кругов двух стран и стало важной площадкой для обсуждения актуальных вопросов двустороннего сотрудничества и выработки стратегических направлений взаимодействия двух стран.

Фото: КИСИ

Письменное обращение к участникам Форума отправил президент Китайской академии общественных наук (КАОН) Гао Сян, который отметил, что «мозговые центры» являются инкубаторами инноваций и лабораториями выработки политики, ключевым фактором для устойчивого развития двусторонних отношений».

Президент КАОН также предложил инициативы, направленные на укрепление сотрудничества между «мозговыми центрами» Китая и Казахстана, продвижение диалога, доверие и совместное развитие.

Выступая на открытии форума, директор КИСИ Жандос Шаймарданов отметил особую значимость китайского опыта для Казахстана в вопросах перехода к инновационной экономике.

- Сегодня Китай демонстрирует пример успешной трансформации в инновационную экономику, заняв лидирующие позиции в сферах возобновляемой энергетики, робототехники и искусственного интеллекта. Для Казахстана крайне важно опираться на этот опыт при реализации курса на технологическую модернизацию и рост производительности. Мы стремимся к созданию новых отраслей с высокой добавленной стоимостью, где цифровые решения и инвестиции играют ключевую роль. В этом контексте стратегическое партнёрство с Китаем открывает возможности для совместного развития, укрепления экономической устойчивости и диверсификации наших рынков, – подчеркнул директор КИСИ.

Фото: КИСИ

Директор ИРВЕЦА КАОН Сунь Чжуанчжи в своём выступлении особо отметил поддержку Казахстаном глобальных инициатив Китая в укреплении международного права и сотрудничества в области искусственного интеллекта.

- Казахстан – первая страна Центральной Азии, подписавшая безвизовый режим с Китаем. 2025 год Казахстан объявил Годом туризма Китая в Казахстане. По количеству Институтов Конфуция Казахстан – лидер Центрально-Азиатского региона. Растущий интерес молодёжи к китайской культуре, языку, молодежный обмен, сотрудничество между медиа и экспертными центрами создают прочную основу для дружбы и передачи этой традиции будущим поколениям, – выразил уверенность директор ИРВЕЦА КАОН.

Фото: КИСИ

В рамках форума прошли три тематические сессии, охватывающие широкий круг актуальных тем: от стратегического взаимодействия в дипломатической сфере до перспектив цифровой трансформации, искусственного интеллекта и углубления торгово-инвестиционного сотрудничества.

Форум аналитических центров Казахстана и Китая является площадкой для диалога между экспертами Казахстана и Китая, укрепляющей основу партнёрства и помогая выработке совместных решений на фоне глобальных трансформаций. Первый Форум аналитических центров Казахстана и Китая состоялся в ноябре 2024 года в Пекине.