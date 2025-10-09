Второй этап Республиканской олимпиады для учащихся сельских школ начался в Казахстане

— Во втором этапе участвуют более 62 тысяч школьников, отобранных из 83 тысяч участников первого тура. Особое внимание уделяется соблюдению санитарно-эпидемиологических требований и созданию комфортных условий для участников. Олимпиада проводится по 13 предметам — шести естественно-математического и семи общественно-гуманитарного направлений — и включает четыре этапа. Для участия в первом этапе на сайте smart.daryn.kz зарегистрировались более 125 тысяч учащихся, — говорится в сообщении.

По итогам второго этапа будут определены победители, которые получат право участвовать в третьем (областном) этапе олимпиады. Он будет проходить в ноябре–декабре в традиционном формате и в два тура. Согласно правилам, от каждой области примут участие 780 школьников.

Главная цель олимпиады — создание равных возможностей для сельских школьников, поддержка талантливых и академически способных детей, а также содействие их интеллектуальному и профессиональному развитию.

