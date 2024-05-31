Второй день подряд не поднимался уровень воды в реке Жайык возле Атырау

В Атырау вода реки Жайык не поднималась второй день подряд, об этом передает корреспондент агентства Кazinform.

По данным оперативного штаба Атырауской области, 28 мая уровень воды в реке Жайык в районе нефтяного города поднялся на +2 сантиметра и достиг 6 метров.

С тех пор в городе Атырау на гидропосте сохраняется этот уровень. Это на 50 сантиметров больше опасного порога.

По словам заместителя акима города Атырау Нуржана Ермуханова, опасные зоны на берегу реки Жайык все еще находятся под контролем.

- В Каиршакинском, Еркинкалинском, Алмалинском сельских округах, находящихся под угрозой подтопления, организовано дежурство днем и ночью. В указанных сельских округах к противопаводковым работам привлечено 350 единиц техники, из них 70 единиц техники направлены на работу по укреплению дамбы вдоль канала Соколок, - сказал Нуржан Ермуханов.

Вода в реке Жайык по-прежнему превышает пороговый уровень в Индерском и Махамбетском районах. Но в Индерском районе с каждым днем снижается. Сегодня в районном центре Индербор снизился на -1 сантиметр. Сейчас уровень воды в этом районе 9 метров 53 сантиметра.

В Махамбетском районе также начал снижаться уровень русла реки. Сегодня в 12:00 в селе Махамбет было 10 метров 16 сантиметров.

Ранее сообщалось, что уровень реки Жайык в Атырау достиг 6 метров и идет круглосуточное дежурство на набережной.