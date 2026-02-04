Второй бизнес-форум «Центральная Азия + США» проходит в Бишкеке

Повестка делового мероприятия включает обсуждение экономического сотрудничества по важнейшим вопросам финансово-банковского сектора, критически важных минералов, сельского хозяйства, транспорта и логистики, туризма, электронной коммерции и IT, а также выработку рекомендаций по ним.

— Центральная Азия для Соединенных Штатов Америки является приоритетным регионом. Форум В5+1 — важная платформа для построения сотрудничества. США заинтересованы в расширении экономического присутствия и технологического сотрудничества со странами ЦА. У нас есть лучшие технологии и лучшие возможности, мы хотим работать со странами и партнерами этого региона, — сказал в ходе своего выступления специальный посланник США по делам Южной и Центральной Азии, посол Серхио Гор.

Министр промышленности и строительства РК Ерсайын Нагаспаев в своей речи отметил, что текущий бизнес-форум B5+1 проходит в момент, когда Центральная Азия становится все более заметной на глобальной экономической карте.

Фото: Гульмира Абдрахманова/Kazinform

— Мы воспринимаем сегодняшний бизнес-формат не как абстрактный диалог, а как практический механизм для развития экономики, роста инвестиций и технологической модернизации. Сотрудничество между регионом и Соединенными Штатами стремительно развивается, концентрируясь на практическом деловом взаимодействии, инвестициях и конкретных экономических результатах. Наш регион формируется как более связанное экономическое пространство. Расширяются торговые связи, развиваются логистические маршруты. Бизнес все чаще рассматривает регион не только по отдельным странам, но как единый, более широкий рынок, — сказал он.

Спикером подчеркнуто, что механизм В5+1 уже доказал свою практическую эффективность.

— Многие американские компании используют регион, в том числе Казахстан, в качестве базы для своих региональных проектов, и мы рассматриваем эту платформенную роль как важный вклад в общее экономическое развитие региона. Для Центральной Азии сотрудничество с американским бизнесом означает не только приток инвестиций, но и доступ к технологиям, глобальным стандартам, управленческой экспертизе и международным цепочкам добавленной стоимости, — отметил Ерсайын Нагаспаев.

Первый заместитель председателя Кабинета министров КР Данияр Амангельдиев обозначил Центральную Азию как единый устойчивый и динамично растущий регион, открытый для инвестиций и технологий. По его словам, формат В5+1 является практической платформой для реализации договоренностей, достигнутых на Саммите лидеров стран Центральной Азии и США в 2025 году, через конкретные проекты и партнерства.

— Саммит лидеров стран Центральной Азии и Соединенных Штатов Америки, состоявшийся 6 ноября 2025 года в Вашингтоне, задал четкий и амбициозный вектор сотрудничества. Сегодня нам необходимо наполнить его конкретным содержанием, превратив идеи в инициативы, контакты в устойчивые партнерства, а намерения в решения, работающие на развитие наших стран, — подчеркнул он.

Фото: Гульмира Абдрахманова/Kazinform

В свою очередь, операционный директор Eurasia Group AG Сергей Глокке отметил нарастающее развитие сотрудничества между США и государствами Центральной Азии за последние годы.

— Евразия Групп Казахстан является официальным дилером John Deer в Казахстане. В прошлом году было подписано стратегическое соглашение с нашим партнером АО «АгромашХолдинг KZ» по сборочному производству в сфере сельскохозяйственного машиностроения в РК на $2,5 млрд инвестиций. John Deer теперь производится непосредственно в Казахстане. Площадка В5+1 позволяет закрепить успех этого сотрудничества. Проект также очень важен в направлении развития экспортного потенциала казахстанской промышленной продукции. На сегодняшний день рассматривается вариант возможных поставок из Казахстана в Кыргызстан. Американские компании проявляют высокий интерес к Центральной Азии, — заключил он.

Мероприятие продлится два дня. Ожидается, что итоги диалоговой площадки будут включать обновленную повестку договоренностей между государственными органами и частным сектором по улучшению деловой и инвестиционной среды.

Напомним, первый форум B5+1 состоялся в Алматы 14–15 марта 2024 года, собрав более 250 экспертов и представителей бизнеса из пяти стран Центральной Азии и США.