Второй Дворец школьников и Центр креативных технологий откроют в Нур-Султане

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Аким города Нур-Султана Алтай Кульгинов провел встречу с руководителями ряда столичных школ, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на аккаунт в Instagram градоначальника.

«Система образования – важное и приоритетное для нас направление. Школа – это фундамент, от того, насколько он будет прочным и качественным, зачастую зависит дальнейший̆ успех учеников. Для получения знаний недостаточно только возводить современные учебные заведения, которые укомплектовываются современными технологиями. Здесь очень важно повышать квалификацию и профессионализм учителей. Данные направления и дальнейшее развитие инклюзивной среды обсудили с руководителями ряда столичных школ», - сообщил Алтай Кульгинов.

Первое. Заработная плата и жилищный вопрос. Принят Закон «О статусе педагога». По поручению руководства страны продолжается ежегодное повышение заработных плат на 25% до 2023 года, напомнил аким.

Кроме того, осенью 2019 года в столице открыли первый Дом молодых педагогов на 350 мест. Также реализуется жилищная программа через Казахстанскую жилищную программу, увеличена сумма жилищных сертификатов с 1 до 1,5 млн тенге и т.д.

Второе. Повышение квалификации. В рамках реализации проекта «Ozat» 400 педагогов-предметников школ и колледжей прошли обучение на курсах повышения квалификации по подготовке обучающихся к заданиям PISA, совместно с Кембриджским университетом продолжается проект Share, который позволяет учителям обмениваться опытом с зарубежными коллегами, ездить на курсы за границу и т.д., отметил градоначальник.

«Третье. Инклюзивная среда. Объекты дополнительного образования. В ряде школ в прошлом году открыли кабинеты поддержки инклюзии, филиалы допобразования, центр национальных видов спорта «Арқа ALAN», центр декоративно-прикладного искусства «Art Tumar» и т.д.

В текущем году также планируем продолжить данное направление: помимо кабинетов инклюзии, также откроем второй Дворец школьников, Центр креативных технологий «Таным», военно-спортивный клуб, кружки по разным тематикам и т.д.», - сообщил Алтай Кульгинов.

Четвертое. Строительство школ. В текущем году в столице построят 16 школ. Это позволит создать свыше 40 тысяч ученических мест. В сравнении с прошлым годом количество ученических мест увеличится более чем в 2 раза.

Все учебные заведения в целях безопасности оснащены видеокамерами. Кроме того, автоматизирован процесс закупа школьного питания.

«Пятое. Привлечение частных инвестиций. В строительство школ также привлекаем частные инвестиции. За 2019-2020 годы поддержали строительство 30 частных учебных заведений. Часть из них введем в эксплуатацию уже в текущем году.

Все данные меры направлены на повышение качества образования, создание условий для педагогов и учащихся, повышение престижа благородной профессии – учитель», - обозначил глава города.



