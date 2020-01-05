Второго пилота, получившего тяжелую травму в авиакатастрофе, перевели в профильное отделение

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ – Состояние второго пилота, получившего тяжелую травму в авиакатастрофе близ Алматы, прокомментировала и.о. главного врача горбольницы №4 Айман Байзолданова, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Состояние его изначально оценивалось как крайне тяжелое. На сегодняшний день стабилизировалось. Он в сознании. На вопросы отвечает адекватно. Был переведен на профильное отделение», - добавила Айман Байзолданова.

Ранее сообщалось, что второму пилоту была проведена сложнейшая операция на позвоночнике.

Добавим, что первый пилот погиб на месте аварии.

Напомним, 27 декабря борт авиакомпании Bek Air, следующий рейсом 2100 Алматы - Нур-Султан, при взлете потерял высоту и пробил бетонное ограждение. Произошло столкновение с двухэтажным строением. Погибли 12 человек.

С хронологией происшествия можно ознакомиться здесь.