16 Октября 2022, 12:07

Второе «золото» завоевал Казахстан на чемпионате Азии по легкой атлетике

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Казахстанская спортсменка Арина Гладышева завоевала золотую медаль на чемпионате Азии U18 в беге на 3000 метров с результатом 10.09.76, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Федерации легкой атлетики РК.

«Серебро» заработала казахстанка Анастасия Колода, которая отличилась на дистанции 400 метров с барьерами.

Это вторая медаль для Казахстана на чемпионате Азии в Кувейте. До этого «золото» сборной принесла Сабрина Арзиева. Она стала лучшей в спортивной ходьбе на 5000 метров.

Фото: facebook.com/qazathletics