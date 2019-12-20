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Второе заседание Национального совета общественного доверия началось в Нур-Султане

20 Декабря 2019 11:51
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Второе заседание Национального совета общественного доверия началось в Нур-Султане

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – В столице Казахстана стартовало второе заседание Национального совета общественного доверия под председательством Президента РК Касым-Жомарта Токаева, передает корреспондент МИА «Казинформ».

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Мероприятие проходит во Дворце независимости. Как сообщалось ранее, в рамках заседания будут рассмотрены значимые вопросы по политической, экономической, социально-культурной модернизации с учетом предложений членов НСОД, общественности и гражданского общества.

Напомним, первое заседание НСОД под председательством Главы государства состоялось 6 сентября 2019 года.

30 октября Президент провел встречи с членами Национально совета общественного доверия. Во время встреч обсуждались перспективы гражданского общества и взаимодействие правозащитных организаций с государственными органами, социологические исследования в реализации концепции «слышащего государства», рассмотрены предложения по совершенствованию деятельности института общественных советов, введению автономии вузов, внедрению медицинского страхования.

О создании Нацсовета Глава государства объявил на церемонии инаугурации, состоявшейся 12 июня 2019 года.

17 июля 2019 года Президентом Республики Казахстан Касым-Жомартом Токаевым подписан Указ «Об утверждении положения и состава Национального совета общественного доверия при Президенте Республики Казахстан.

В состав Национального совета вошли известные общественные деятели, депутаты Мажилиса, экономисты, политологи.

Национальный совет возглавил Президент Республики Казахстан. Принцип работы Нацсовета ранее объяснил советник Президента Ерлан Карин.

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Ключевые слова: Президент Казахстана, Нур-Султан, Общество, Нацсовет-2019,
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Азамат Сыздыкбаев

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