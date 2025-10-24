Второе заседание Ассоциации археологов тюркского мира прошло в Турции

В мероприятии приняли участие президент Тюркской академии Шаин Мустафаев, президент Турецкого исторического общества Юксель Озген, председатель Турецкого института археологии и культурного наследия Шабан Доган, главы археологических институтов Казахстана, Азербайджана, Кыргызстана, Турции, Венгрии и Монголии, а также ведущие ученые и археологи.

Открывая заседание, президент Тюркской Академии Шаин Мустафаев заявил о важности формирования единого подхода к археологии тюркского мира.

— Необходимо сформировать теоретические основы понятия «Общая тюркская археология». Это должно стать одним из ключевых направлений деятельности нашего объединения, — отметил он.

Со стороны Казахстана участие принял генеральный директор Института археологии имени Ә.Х. Маргулана Ақан Оңғарулы. Он представил результаты исследований института последних лет, включая открытия, связанные с эпохами гуннов, древних тюрков и огузов, и предложил выстраивать изучение археологии тюркского мира на основе единой научной концепции, организовывать совместные экспедиции, а также создать общую цифровую базу данных и систему обмена научной информацией.

В ходе заседания участники представили доклады и презентации о ходе археологических раскопок в своих странах, поделились полевым опытом и результатами исследований. По итогам встречи был подписан меморандум о сотрудничестве, закрепивший намерение развивать совместные проекты и укреплять научное взаимодействие между странами тюркского мира.

В течение рабочей недели участники посетили Анкару, где ознакомились с деятельностью Антропологической лаборатории и HÜNİTEK лаборатории Университета Хаджеттепе. В Газиантепе археологи побывали в археометрической лаборатории Турецкого института археологии и культурного наследия, изучили новейшие методы анализа находок и результаты совместных проектов.

Ассоциация ARICA была основана по инициативе Тюркской Академии и официально учреждена в 2023 году в Самарканде как международная платформа для совместных исследований, обмена опытом и формирования единого научного подхода к изучению истории тюркской цивилизации. Первое заседание прошло в 2024 году в азербайджанском городе Шуша. Выбор Самарканда, Шуши и Газиантепа символичен. Все эти города являются важными точками на исторической карте тюркского мира и хранителями древнейших культурных пластов, объединяющих цивилизационное пространство от Центральной Азии до Анатолии.

Ранее сообщалось, что делегации археологов из тюркских государств посетили антропологическую лабораторию Университета Хаджеттепе в Турции.



