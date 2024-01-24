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    15:11, 24 Январь 2024 | GMT +6

    Второе за сутки повреждение теплосети произошло в Петропавловске

    авария на теплосетях
    Кадр из видео

    В Петропавловске - еще одна коммунальная авария, вторая за сутки. Повреждение зарегистрировали по улице Муканова, передает корреспондент агентства Kazinform.

    По информации пресс-службы АО «Севказэнерго», произошло повреждение участка тепловой сети в подземном исполнении. На время ремонта под ограничение теплоснабжения попадают четыре юридических лица по улице С.Муканова, 51, 51а, 51г и улице Жумабаева, 91.

    - Предположительно работы продлятся до 20.00 часов. Просим отнестись с пониманием к сложившейся ситуации, - добавили в пресс-службе.

    Пользователи в социальных сетях распространили видео из супермаркета по улице Муканова, куда хлынули потоки воды предположительно из поврежденной трубы. 

    Первый порыв сегодня обнаружили на участке теплосети в районе жилых домов по улице Н.Назарбаева, 154 и Казахстанской правды, 118. Перебои с теплом будут ощущать более 40 объектов, в том числе жилые дома и детский сад. 

    Между тем жители разных микрорайонов города отмечают, что батареи в квартирах стали либо едва теплыми, либо холодными.

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    Публикация от Василий Смирнов (@skopetro)

     

    Теги:
    Северо-Казахстанская область Петропавловск Авария на теплосетях ЖКХ Происшествия
    Олеся Жуковень
    Автор
    Олеся Жуковень
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