Второе за сутки повреждение теплосети произошло в Петропавловске

В Петропавловске - еще одна коммунальная авария, вторая за сутки. Повреждение зарегистрировали по улице Муканова, передает корреспондент агентства Kazinform.

По информации пресс-службы АО «Севказэнерго», произошло повреждение участка тепловой сети в подземном исполнении. На время ремонта под ограничение теплоснабжения попадают четыре юридических лица по улице С.Муканова, 51, 51а, 51г и улице Жумабаева, 91.

- Предположительно работы продлятся до 20.00 часов. Просим отнестись с пониманием к сложившейся ситуации, - добавили в пресс-службе.

Пользователи в социальных сетях распространили видео из супермаркета по улице Муканова, куда хлынули потоки воды предположительно из поврежденной трубы.

Первый порыв сегодня обнаружили на участке теплосети в районе жилых домов по улице Н.Назарбаева, 154 и Казахстанской правды, 118. Перебои с теплом будут ощущать более 40 объектов, в том числе жилые дома и детский сад.

Между тем жители разных микрорайонов города отмечают, что батареи в квартирах стали либо едва теплыми, либо холодными.