Около 30 многоэтажек остались без тепла в Петропавловске

В Петропавловске – очередная коммунальная авария. Из-за повреждения сети теплоснабжение ограничили в 42 объектах, передает корреспондент агентства Kazinform.

Горячая вода разлилась во дворе дома на углу улиц Жумабаева-Абая – кадры разлетелись по социальным сетям. Жильцы волнуются, что вода идет в подвалы.

Ситуацию прокомментировали в пресс-службе АО «Севказэнерго».

- ТОО «Петропавловские Тепловые Сети» выявило повреждение участка тепловой сети диаметром 200 мм в районе жилых домов по улице Н.Назарбаева, 154 и Казахстанской правды, 118. Аварийная бригада приступила к устранению повреждения. На время ремонта теплоснабжение будет ограничено по следующим адресам: улица Жумабаева, 116, 107, 109, 118; улица Н.Назарбаева, 117, 136, 138, 154, 156, 156A, 158,132,134,130; улица Казахстанской правды, 118; ул. Абая, 30, 34 , 40 , 31, 33, 35, 25 , 52, 52а, 25а, 33а; улица Бостандыкская, 11, 13, 16 а; улица Интернациональная, 30 , 30 А ,32, 34; улица Пионерская 3,7,9,10, 20, 34; улица Советская, 53, 54а и улица Пушкина, 95 а. Предварительно работы продлятся до 20.00 часов, - проинформировали в пресс-службе.

По указанным адресам находятся 28 многоэтажных жилых домов, шесть частных, детский сад и семь юридических объектов.

Монополист просит горожан с пониманием отнестись к сложившейся обстановке.