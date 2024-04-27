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    21:36, 26 Апрель 2024 | GMT +6

    Второе место и приз за лучшее исполнение завоевал казахстанский школьник на песенном конкурсе в Италии

    Второе место и приз за лучшее исполнение завоевал казахстанский школьник на песенном конкурсе в Италии
    Фото: Академия искусств Астаны

    17 апреля в итальянском городе Санремо прошел знаменитый XV Международный детский конкурс SANREMO JUNIOR, где выступили юные таланты из 26 стран от 6 до 15 лет, передает агентство Kazinform со ссылкой на Академию искусств Астаны.

    Для Казахстана этот конкурс уникален тем, что впервые на нем выступил лауреат первого Национального отбора «Sanremo Junior Kazakhstan 2024» — Магжан Мынбаев из Караганды. Одиннадцатилетний школьник из Казахстана занял почетное II место и Специальный приз «За лучшее исполнение на музыкальном инструменте». Мальчик поет с самого детства, он уже является лауреатом нескольких престижных конкурсов, среди которых Astana Merey.

    Национальный отбор и участие детей из Казахстана стали возможны благодаря столичной Академии искусств Астаны и при поддержке Акимата столицы. Генеральным партнером проекта выступил телеканал Жибек Жолы. Магжана Мынбаева также проспонсировала компания TURAN WATER.

    Участие в Национальном отборе и поездка на конкурс в Италию дали уникальную возможность продемонстрировать свое творчество на легендарной сцене театра Аристон юным исполнителям из Казахстана: Канаят Айганым, Рыскуловой Самине и Нурлыбек Алихану, — и вдохновить новое поколение артистов.

    В составе жюри конкурса «GEF — Global Education Festival» также была преподавательница Казахского национального университета искусств, ҚР Мәдениет саласының үздігі Майра Даулетбак. В рамках конкурса премией «GEF Music Award» наградили Народную артистку Казахстана, Қазақстанның еңбек ері, профессора Айман Мусахаджаеву.

    Премия «Золотой дельфин» является международной наградой и дается признанным деятелям культуры за вклад в развитие культуры, образования и музыкального исполнительства. По словам худ. руководителя Батыржана Смакова, данный проект имеет большое имиджевое значение для Казахстана, дает развитие и возможность молодым исполнителям реализовать себя в мировом пространстве.

    Теги:
    Культура Италия Казахстан Дети Награда Музыка
    Наталья Мосунова
    Автор
    Наталья Мосунова
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