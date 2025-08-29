Второе исчезновение в Стамбуле: после российского пловца пропал белорусский спортивный чиновник

Как сообщается в турецких изданиях, глава Международного отдела Белорусского фонда спортивной солидарности Анатолий Котов прибыл в Стамбул 21 августа, не уведомив своих коллег о поездке. Единственное сообщение, которое он отправил после прилета, было адресовано супруге. С того времени, уже более недели, о его местонахождении ничего неизвестно. Начаты поисковые мероприятия.

Эта новость появилась на фоне продолжающихся поисков Свечникова, который участвовал в массовом спортивном мероприятии – Босфорском межконтинентальном заплыве. В этом году в заплыве приняли участие около 3 тыс: человек со всего мира. Спортсмен прибыл в Турцию из России специально ради участия в соревновании, но во время заплыва исчез. С тех пор его ищут водолазы, береговая охрана и сотрудники экстренных служб, работающие под координацией губернаторства Стамбула и прокуратуры Бейкоза.

Теперь исчезновение Анатолия Котова вызывает дополнительную тревогу. Местные правоохранительные органы изучают камеры видеонаблюдения и маршрут, по которому передвигался белорусский чиновник от аэропорта до города и в городе.

Два исчезновения иностранцев за короткое время в крупнейшем городе Турции вызывают обеспокоенность и множество вопросов — как у местных властей, так и у международной общественности.

Ранее сообщалось, что российский пловец Николай Свечников пропал во время заплыва через Босфор. Прокуратура стамбульского района Бейкоз поручила сформировать группу из сотрудников полиции для поисков российского пловца с учетом вероятности, что спортсмен не утонул.