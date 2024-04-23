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    14:40, 23 Апрель 2024 | GMT +6

    Вторая волна паводков началась в ВКО

    Вторая волна паводков началась в ВКО
    Фото: Нацгвардия РК

    В Восточно-Казахстанской области идут дноуглубительные работы, а также ведется строительство дамб и укладка мешков. В регионе началась вторая волна паводков, а на днях ожидается потепление, передает корреспондент агентства Kazinform.

    По словам начальника управления предупреждения чрезвычайных ситуаций ДЧС ВКО Армана Наурызбаева, для оценки ситуации регулярно ведется аэровизуальный мониторинг районов.

    - В среднегорной зоне и на южных склонах гор из-за таяния снежного покрова началась вторая волна паводков. На особом контроле находятся северные районы области. В районах, где есть угроза, работают мобильные группы, – заявил Арман Наурызбаев на брифинге в СЦК.

    Ранее в Казгидромете сообщили, что в ряде регионов горы все еще покрыты снегом. При этом резкое потепление и сильные дожди могут спровоцировать таяние снега и возникновение дождевых паводков в стране.

    Теги:
    Подтопления ДЧС Восточно-Казахстанская область Наводнение Регионы Паводки в Казахстане Паводки
    Ербол Казистаев
    Автор
    Ербол Казистаев
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