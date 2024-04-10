Казгидромет предупредил о новых рисках паводков

В «Казгидромет» сообщили, что в ряде регионов горы все еще покрыты снегом. При этом резкое потепление и сильные дожди могут спровоцировать таяние снега и возникновение дождевых паводков в стране, передает корреспондент агентства Kazinform.

По прогнозам «Казгидромет» в ближайшие дни в Казахстане ожидаются осадки, возможно, проливные дожди. В северных, центральных, восточных регионах по ночам пройдут дожди с переходом в снег. Также ожидается усиление ветра по всей стране. А во второй декаде апреля будет потепление по всей территории Казахстана до 20-22 градусов.

- По данным многолетних наблюдений на метеостанциях, за сутки может выпасть месячная норма осадков, что может привести к возникновению опасных стихийных гидрометеорологических явлений. В случае повышенного температурного фона и сильных дождей по горным рекам юга, юго-востока и востока Казахстана возможно прохождение высоких дождевых паводков, – говорится в сообщении «Казгидромет».

На 7 апреля 2024 года покрытие гор снегом в ряде регионов выглядило следующим образом:



• в Жамбылской области 2% горной местности покрыто снегом;

• в Туркестанской области – 2%;

• в Алматинской области – 14%;

• в области Жетысу – 18%;

• в области Абай – 9%;

• в Восточно-Казахстанской области – 63%.

В «Казгидромет» отмечают, что в ближайшие дни ожидаются сильные дожди в Восточно-Казахстанской области. При этом новое предупреждение о рисках паводков, в первую очередь, касается горных регионов страны.