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    13:42, 10 Апрель 2024 | GMT +6

    Казгидромет предупредил о новых рисках паводков

    Алматы
    Фото: МЧС РК

    В «Казгидромет» сообщили, что в ряде регионов горы все еще покрыты снегом. При этом резкое потепление и сильные дожди могут спровоцировать таяние снега и возникновение дождевых паводков в стране, передает корреспондент агентства Kazinform.

    По прогнозам «Казгидромет» в ближайшие дни в Казахстане ожидаются осадки, возможно, проливные дожди. В северных, центральных, восточных регионах по ночам пройдут дожди с переходом в снег. Также ожидается усиление ветра по всей стране. А во второй декаде апреля будет потепление по всей территории Казахстана до 20-22 градусов. 

    - По данным многолетних наблюдений на метеостанциях, за сутки может выпасть месячная норма осадков, что может привести к возникновению опасных стихийных гидрометеорологических явлений. В случае повышенного температурного фона и сильных дождей по горным рекам юга, юго-востока и востока Казахстана возможно прохождение высоких дождевых паводков, – говорится в сообщении «Казгидромет».

    На 7 апреля 2024 года покрытие гор снегом в ряде регионов выглядило следующим образом:

    • в Жамбылской области 2% горной местности покрыто снегом;
    • в Туркестанской области – 2%;
    • в Алматинской области – 14%;
    • в области Жетысу – 18%;
    • в области Абай – 9%;
    • в Восточно-Казахстанской области – 63%.

    В «Казгидромет» отмечают, что в ближайшие дни ожидаются сильные дожди в Восточно-Казахстанской области. При этом новое предупреждение о рисках паводков, в первую очередь, касается горных регионов страны.

    Теги:
    Подтопления Погода Дожди Казгидромет Паводки
    Ербол Казистаев
    Автор
    Ербол Казистаев
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